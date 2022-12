Raketen gegen die Ukraine : Großflächige Stromausfälle nach russischen Angriffen

Ein zerstörter Haus in Krywyj Rih in der Ukraine. Am Freitag hat Russland das Land abermals mit Raketen angegriffen. Bild: via REUTERS

Züge, die nur noch mit Diesel-Loks ihr Ziel erreichen. Stromausfälle an vielen Orten im ganzen Land. Zivilisten, die Schutz in den U-Bahn-Stationen suchen, während über ihnen russische Raketen und Drohnen einschlagen. So stellen ukrainische Medien den Freitagmorgen da.

Lukas Fuhr Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge

Abermals hat Russland wohl vor allem die Energie-Infrastruktur der Ukraine ins Visier genommen. Dass offenbar nicht alle Raketen abgefangen werden konnten, zeigen die Meldungen mehrerer ukrainischer Energieversorger. Der Energieverbrauch sei im ganzen Land um mehr als 50 Prozent zurückgegangen. Das deutet darauf hin, dass vielerorts kein Strom mehr verfügbar ist.

Energieminister German Galuschenko sagte im ukrainischen Fernsehen, neun Kraftwerke seien während der Angriffe beschädigt worden. Der genaue Schaden werde noch geprüft.

Kiew im Fokus der Angriffe

Nach Angaben der ukrainischen Armee hat Russland mehr als 60 Raketen abgefeuert. 40 zielten auf die Hauptstadt Kiew. Der Luftverteidigung sei es gelungen, 37 davon abzufangen, teilte ein Sprecher der Armeeverwaltung mit. Bürgermeister Vitali Klitschko teilte mit, es habe drei Explosionen in der Stadt gegeben. In Teilen der Stadt sei die Wasserversorgung ausgefallen. Auch Strom war in Kiew demnach nicht überall verfügbar. Der ukrainische Energieversorger Ukrenergo rief in der Hauptstadt den Notfallmodus aus. „Die größten Auswirkungen gab es in den nördlichen, südlichen und zentralen Regionen“, hieß es in einer Mitteilung von Ukrenergo.

Ein weiteres Ziel war offenbar die Stadt Charkiw. Nach Angaben von Bürgermeister Ihor Terechow gibt es dort „kolossale Schäden“ am Energiesystem. Er wandte sich an die Menschen in seiner Stadt und bat um Geduld. „Ich weiß, dass es in Ihren Häusern kein Licht, keine Heizung, keine Wasserversorgung gibt", schrieb er bei Telegramm.

Mehr zum Thema 1/

Bei den jüngsten russischen Angriffen wurde auch ein Haus im südukrainischen Krywyj Rih getroffen. In ukrainischen Medien ist unter Berufung auf lokale Behörden von zwei Toten die Rede.