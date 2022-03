Aktualisiert am

Gouverneur von Czernowitz : „Kanzler Scholz will ich fragen: Sind wir nicht schon im Dritten Weltkrieg?“

Herr Gouverneur, Czernowitz gehört zu den wenigen ukrainischen Großstädten, die bisher noch nicht beschossen wurden. Sollte jedoch auch Belarus die Ukraine angreifen, wäre die Westukraine schlagartig in Gefahr. Wie bereitet sich die Region darauf vor?

Jede Region und jede Stadt der Ukraine bereitet sich auf alle möglichen Szenarien vor. Aus Belarus können tatsächlich Truppen in die Ukraine einmarschieren, entweder getarnt als russische oder tatsächlich offen als belarussische Verbände. Aber die Angreifer müssen sich im Klaren sein, dass die Westukraine mindestens eine Million kampffähige Männer und Frauen unter Waffen hat. Und was uns die absolute Überlegenheit verleiht in diesem Krieg, das ist der starke Wille, unseren Staat zu erhalten, unsere Freiheit zu verteidigen und unsere Souveränität zu bewahren. Wir können nicht ausweichen. Putin führt einen Vernichtungskrieg gegen die Ukraine. Entweder verteidigen uns bis zum letzten Schuss und überleben, oder wir verschwinden als Volk.