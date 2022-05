Geberkonferenz für Ukraine : Mehr als sechs Milliarden Euro für Vertriebene

Aktualisiert am

Internationale Geberkonferenz in Warschau mit Kommissionspräsidentin von der Leyen (von links), der finnischen Premierministerin Marin, dem ukrainischen Premierminister Szmyhal und dem polnische Regierungschef Morawiecki Bild: AP

Eine internationale Geberkonferenz für Menschen, die wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine vertrieben worden sind, hat am Donnerstag Zusagen über 6,2 Milliarden Euro erbracht. Das teilte der polnische Regierungschef Mateusz Morawiecki zum Abschluss der Konferenz mit, die Polen gemeinsam mit Schweden in Warschau ausrichtete.

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel.

„Der heutige Tag hat gezeigt, dass unsere Unterstützung für die Ukraine weitergeht und es keinen Egoismus unter uns gibt“, sagte Morawiecki. Das Geld ist für Binnenvertriebene in der Ukraine und Geflüchtete. Insgesamt haben nach Angaben der EU-Kommission etwa acht Millionen Menschen ihre Heimatorte verlassen, gut 5,3 Millionen von ihnen suchten in den Nachbarländern und in der EU Zuflucht.

Deutschland sagte weitere 265 Millionen Euro zu. „Putin darf den Krieg nicht gewinnen, und er wird ihn nicht gewinnen“, bekundete Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in einer Videobotschaft. Für die EU-Kommission sagte Präsidentin Ursula von der Leyen zusätzliche Hilfe in Höhe von 200 Millionen Euro zu. „Wir wissen, dass mehr benötigt werden wird. Und wir werden weiter an der Seite der Ukraine stehen“, bekräftigte sie. Die Kommission hat bisher rund vier Milliarden Euro aufgebracht für direkte Budgethilfe, humanitäre Hilfe und zur Unterstützung von Staaten, die Vertriebene aufgenommen haben. Im April kamen bei einer Geberkonferenz in Kanada 9,1 Milliarden Euro zusammen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warb, aus Kiew zugeschaltet, für eine moderne Version des Marshallplans. Für die Rückkehr zu einem sicheren Leben werde sein Land Geld, Technologie, Fachleute und Wachstumsperspektiven benötigen, sagte er. „Das wird eine Investition in die Stabilität von ganz Mittel- und Osteuropa sein.“ Von der Leyen hatte schon am Mittwoch für ein „ehrgeiziges Konjunkturpaket“ mit „massiven Investitionen“ geworben, um das Land nach dem Ende des Krieges wieder aufzubauen und an die Europäische Union heranzuführen.

In der EU-Kommission gibt es Überlegungen, dies über gemeinsame Schulden zu finanzieren, nach dem Vorbild der Corona-Wiederaufbauhilfe. Von der Leyen verwies ebenso wie Ratspräsident Charles Michel am Donnerstag in Warschau darauf, dass die Ukraine nach Einschätzung des Internationalen Währungsfonds jeden Monat fünf Milliarden Euro benötigt, um Gehälter, Pensionen und laufende Ausgaben decken zu können.