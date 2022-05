Aktualisiert am

Was heißt hier ein Sieg Kiews?

Ukrainekrieg : Was heißt hier ein Sieg Kiews?

Der amerikanische Verteidigungsminister Lloyd Austin hat in Kiew über die Ukrainer gesagt: „Sie können gewinnen, wenn sie die richtige Ausrüstung und die richtige Unterstützung haben.“

Reinhard Müller Verantwortlicher Redakteur für „Zeitgeschehen" und F.A.Z. Einspruch, zuständig für „Staat und Recht".



Doch was heißt „gewinnen“? Eine Kapitulation Russlands, so wie sie manche deutsche Künstler von der Ukraine fordern? Ein Ende der Kampfhandlungen? Dann aber wohl kaum in Verbindung mit einem Gewinn Russlands, denn sonst könnte man nicht von einem „Sieg“ der Ukraine reden.

Also eine Rückkehr zum Status quo ante? Aber heißt das, dass Russland dann die klar völkerrechtswidrig einverleibte Krim faktisch wieder an die Ukraine zurückgeben muss, mit der sich letztlich doch viele schon abgefunden haben und die – auch von manchen deutschen Politikern und Wissenschaftlern – schon 2014 als gleichsam natürliche Heimholung ins russische Reich angesehen wurde? Und es stellt sich die Frage, ob und wie die schon vor dem Kriegsausbruch umkämpften ukrainischen Ostprovinzen wieder unter ukrainische Hoheit kommen.