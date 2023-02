Aktualisiert am

Ein Jahr Leid: Der Sarg eines 30 Jahre alten ukrainischen Nationalgardisten wird in Kramatorsk in die Erde gelassen. Bild: AFP

Die Europäische Union hat ihr seit Wochen erklärtes Ziel verfehlt: das zehnte Sanktionspaket gegen Russland am Jahrestag des Überfalls auf die Ukraine in Kraft zu setzen. Als sich die EU-Botschafter am Freitagmorgen zur mutmaßlich finalen Runde trafen, legte der polnische Vertreter einen Vorschlag vor, der andere „fassungslos“ machte: Binnen maximal 14 Monaten sollte der Import von synthetischem Kautschuk aus Russland schrittweise auf null sinken.

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel.

Vor allem für Italien war das ein Problem. Der Reifenhersteller Pirelli ist auf diese Einfuhren angewiesen. Kein Problem, antworteten die Polen. Es gebe doch Ersatz auf dem europäischen Markt, sagte ihr Botschafter Andrzej Sados. Genau genommen: in Polen selbst, wo die Synthos-Gruppe des Multimilliardärs Michal Solowow sitzt, der größte Produzent von synthetischem Kautschuk auf dem europäischen Markt.