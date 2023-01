Aktualisiert am

EU erhöht in Leopard-Frage Druck auf Scholz

Streit über Panzerlieferungen : EU erhöht in Leopard-Frage Druck auf Scholz

Annalena Baerbock verkündet erst, Berlin würde einer Panzerlieferung aus Polen „nicht im Weg stehen“, will die Aussage dann aber nicht wiederholen. In Brüssel wird sie mit deutlichen Erwartungen der Partner konfrontiert.

Leopard 2 A7 bei einer Übung in Munster Bild: AFP

In der Europäischen Union wächst der Druck auf Deutschland, Leopard-Kampfpanzer an die Ukraine zu liefern. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sagte am Montag am Rande des Außenministertreffens in Brüssel, er befürworte die Lieferung. „Wir sind hier, um darüber zu diskutieren“, sagte er vor einem Video-Gespräch mit dem ukrainischen Außenminister Dmytro Kuleba. Allerdings liege die Entscheidung bei Berlin.

Der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn sagte, auf Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) laste „eine große Verantwortung, wirklich einen Schritt zu tun“. Die Europäer müssten vor der erwarteten russischen Frühjahrsoffensive sicherstellen, „dass dann auch das gegebene Material zur Verfügung steht (...), damit die Ukraine sich wehren kann“.

Der estnische Außenminister Urmas Reinsalu sagte: „Deutschland ist der Motor Europas, das größte Partnerland, und das bedeutet eine besondere Verantwortung.“

Polen will liefern - mit oder ohne Genehmigung aus Berlin

Polen will bei Deutschland die Genehmigung beantragen, Leopard-Kampfpanzer an die Ukraine liefern zu können. „Wir werden diese Genehmigung beantragen“, sagte Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki am Montag vor Journalisten. Er antwortete auf die Frage, ob Warschau die Bundesregierung bereits um eine solche Erlaubnis gebeten habe oder dies plane.

Zugleich bekräftigte er, auch ohne ein Ja aus Berlin handeln zu wollen. Die Erlaubnis sei „zweitrangig“, sagte Morawiecki. „Selbst wenn wir eine solche Genehmigung am Ende nicht erhalten, werden wir unsere Panzer trotzdem der Ukraine geben – innerhalb einer kleinen Koalition von Ländern, selbst wenn Deutschland nicht Teil dieser Koalition ist.“

Polen will wie Finnland auch eigene Leopard-Panzer an die Ukraine abgeben. Da sie aus deutscher Produktion stammen, müsste die Bundesregierung dafür ihre Zustimmung erteilen. Scholz steht wegen seines Widerstands gegen eine Lieferung von Leopard-Kampfpanzern an die Ukraine zunehmend unter Druck.

Am Sonntag hatte Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) in einem Interview mit dem französischen Fernsehsender LCI gesagt, die Bundesregierung werde sich einer Lieferung von Leopard-Kampfpanzer an die Ukraine durch Polen nicht entgegen stellen. „Wenn man uns fragt, würden wir dem nicht im Weg stehen“, sagte Baerbock. Deutschland sei jedoch „bisher nicht gefragt“ worden.

In Warschau traf Baerbocks Äußerung am Montag auf Zustimmung. „Es ist ein Schritt in die richtige Richtung“, sagte der polnische Präsidentenberater Marcin Przydacz im polnischen Rundfunk. „Wir begrüßen die Position des deutschen Außenministeriums.“

FDP stärkt Baerbock den Rücken

Am Montagmorgen äußerste sich Baerbock in Brüssel jedoch ausweichend auf Nachfragen zu einer Liefergenehmigung durch die Bundesregierung. Russlands Präsident Wladimir Putin sei „auch elf Monate nach dem Beginn des brutalen russischen Angriffskriegs von seinem mörderischen Plan, die Ukraine zu vernichten, nicht abgewichen“, sagte sie. „Und deswegen ist es so wichtig, dass wir als internationale Gemeinschaft alles dafür tun, die Ukraine zu verteidigen.“

Mehr zum Thema 1/

Allerdings sprang FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai am Montag Baerbock zur Seite. Die Liberalen gingen davon aus, dass Polen von der Bundesregierung die Erlaubnis zur Lieferung von Leopard-Kampfpanzern an die Ukraine erhalte, sagte Djir-Sarai in Berlin.