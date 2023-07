Selenskyj in Istanbul : Erdogan: „Zweifellos verdient die Ukraine die Mitgliedschaft in der NATO“

Wolodymyr Selenskyj und Recep Tayyip Erdogan am Samstag in Istanbul Bild: dpa

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat der Ukraine Unterstützung für eine künftige Aufnahme in die NATO signalisiert. „Zweifellos verdient die Ukraine eine Mitgliedschaft in der NATO“, sagte Erdogan nach einem Treffen mit Wolodymyr Selenskyj in Istanbul. Der ukrainische Präsident war mit zweistündiger Verspätung am Freitagabend aus der slowakischen Hauptstadt Bratislava angereist. Erdogan empfing ihn in seiner Residenz über dem Bosporus.

Der erste Türkei-Besuch des ukrainischen Präsidenten seit Kriegsbeginn kommt für Erdogan zum rechten Zeitpunkt. Vor dem Gipfel der Militärallianz in der kommenden Woche in Vilnius ist dem türkischen Präsidenten daran gelegen, die strategische Bedeutung seines Landes für die NATO herauszustreichen. „Wir sind das Land, das die meisten Bemühungen unternommen hat“, sagte Erdogan auf der Pressekonferenz kurz vor Mitternacht.

Der Präsident rühmt sich gern seiner Rolle als Vermittler zwischen Moskau und Kiew. Deshalb wurde von türkischer Seite hervorgehoben, dass Erdogan und Selenskyj über das Getreideabkommen gesprochen hätten, das den Export von ukrainischem Weizen über das Schwarze Meer ermöglicht. Der russische Präsident Wladimir Putin droht nicht zum ersten Mal damit, es nicht noch einmal zu verlängern. Dann würde es am 17. Juli auslaufen. Selenskyj warf Russland eine „Blockade“ der Initiative vor.

Auch Putin plant Reise nach Ankara

Erdogan kündigte an, dass Putin im August die Türkei besuchen werde. Dann werde er mit ihm auch über einen Gefangenenaustausch mit Kiew sprechen. Offenbar geht es dabei vor allem um Krimtataren, zu denen die Türkei aufgrund gemeinsamer sprachlicher und kultureller Wurzeln eine enge Beziehung pflegt. Vorher werde er mit Putin telefonisch über eine Verlängerung des Getreideabkommens verhandeln, kündigte Erdogan an. Mit der Notwendigkeit, Gesprächskanäle zu beiden Seiten offen zu halten, rechtfertigt die Türkei, dass sie sich als einziges NATO-Land nicht an den Sanktionen gegen Russland beteiligt.

Erdogan ließ aber keinen Zweifel daran, dass er den russischen Angriffskrieg in der Ukraine als völkerrechtswidrig betrachtet. Selenskyjs Besuch gab ihm die Gelegenheit, Irritationen entgegenzuwirken, die seine enge Beziehung zu Putin in der NATO ausgelöst hatten. In Ankara wird gern betont, dass die Türkei der Ukra­ine nach der Invasion zu einem Zeitpunkt Kampfdrohnen geliefert hat, als im Westen noch darüber diskutiert wurde, ob man „tödliche“ Waffen bereitstellen dürfe.

Die Kampfdrohnen vom Typ Bayraktar TB2 sollen künftig mit türkischer Hilfe in der Ukraine hergestellt werden. Der Chef des beteiligten Rüstungsunternehmens, Haluk Bayraktar, gehörte zum Empfangskomitee, das Selenskyj am Flughafen in Istanbul begrüßte. Der ukrainische Präsident sprach von „gemeinsamen Projekten in der Rüstungsindustrie“.

Selenskyj „glücklich“ über türkische Unterstützung

Über den NATO-Beitritt Schwedens wurde in der Pressekonferenz nicht gesprochen. Beobachternehmen aber an, dass der ukrainische Präsident bei Erdogan ein gutes Wort für Schweden eingelegt haben dürfte. Selenskyj zeigte sich jedenfalls „glücklich“, dass Erdogan Unterstützung für die NATO-Mitgliedschaft seines Landes geäußert hatte.