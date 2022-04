Neue „Phase“ des Krieges : Entscheidungsschlacht um den Donbass

Russland will insgesamt 1260 Ziele in der Ukraine beschossen haben. Die Hafenstadt Mariupol vollständig unter Kontrolle zu bringen, gelang Putins Truppen jedoch auch am Dienstag nicht.

In der Donbass-Region im Osten der Ukraine hat die russische Armee die seit Wochen erwartete Offensive eröffnet. Russland hat in der Nacht zum Dienstag eigenen Angaben zufolge 1260 Ziele in der Ukraine beschossen. Sie seien sowohl mit Raketen als auch mit Artillerie angegriffen worden. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte in seiner Videobotschaft in der Nacht zum Dienstag: „Die russischen Truppen haben die Schlacht um den Donbass begonnen, auf die sie sich lange vorbereitet hatten.“ Russland habe „einen sehr erheblichen Teil der gesamten Armee“ für die Offensive zusammengezogen. Selenskyj zeichnete ein optimistisches Bild: Die Raketenangriffe würden nur zur „Selbstentmilitarisierung“ Russlands führen; die russische Rüstungsindustrie könne auch aufgrund der westlichen Sanktionen nicht so schnell Raketen nachliefern, wie an der Front verschossen würden. Allerdings führten die Besatzer im Osten und Süden der Ukraine den Krieg jetzt „etwas mehr durchdacht als früher“. Sie suchten schwache Stellen der ukrainischen Verteidigung.

Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs verloren die russischen Truppen von Montagvormittag bis Dienstagvormittag, also zu Beginn der Offensive, etwa 200 Soldaten, 12 Panzer, zwei Flugzeuge sowie weiteres Gerät. Die russischen Gesamtverluste seit Kriegsbeginn beziffert Kiew auf 20.800 Soldaten. Das russische Verteidigungsministerium setzte die Gesamtverluste der Ukrainer bis zum Wochenende auf etwa 23.000 herauf. Die Zahlen lassen sich schwer überprüfen.