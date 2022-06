Paris dementiert Bericht : Reisen Draghi, Macron und Scholz gemeinsam nach Kiew?

Der Elysée-Palast hat am Montag Informationen zurückgewiesen, wonach Präsident Emmanuel Macron eine gemeinsame Reise nach Kiew am 16. Juni mit Bundeskanzler Olaf Scholz und dem italienischen Ministerpräsidenten Mario Draghi plane. Bereits zuvor dementierte der Elysée-Palast eine entsprechende Ankündigung der „Bild am Sonntag“. Macron werde „zum rechten Zeitpunkt“ in die Ukraine reisen, hieß es aus dem Elysée. Mehrere Optionen seien auf dem Tisch und nichts sei entschieden. Der „rechte Zeitpunkt“ sei gekommen, wenn „der Besuch nicht nur unsere Unterstützung für die Ukraine bestätigt und bekräftigt, sondern sich auch die europäische Perspektive eröffnen und operationalisieren lässt“.

In Berlin wiederum hieß es, die Regierung werde sich zu einer möglichen Reise von Bundeskanzler Olaf Scholz nicht äußern. Es gebe „keinen neuen Stand“, sagte ein Regierungssprecher.

Macron will Pläne für EU erläutern

Präsident Macron reist an diesem Dienstag zum französischen NATO-Truppenstützpunkt nach Rumänien und anschließend nach Moldau, um Präsidentin Maja Sandu die Solidarität Frankreichs zu übermitteln.

Macron plant, in Chişinău auch seine Pläne über eine politische europäische Gemeinschaft näher zu erläutern. Der Straßburger Vorstoß ist nicht als Alternative zur EU-Vollmitgliedschaft gedacht, sondern als Ergänzung zu den sich oftmals über Jahre hinziehenden EU-Beitrittsverhandlungen. Im Elysée-Palast verweist man auf Serbien, das seit acht Jahren den Kandidatenstatus habe.

Vorhaltungen, Macron sei zu Konzessionen gegenüber dem russischen Präsidenten Wladimir Putin bereit, werden im Elysée-Palast vehement zurückgewiesen. „Wir wollen den Sieg der Ukraine. Wir wollen, dass die territoriale Integrität der Ukraine wieder hergestellt wird“, verlautete aus dem Elysée. „Wir wollen, dass der Krieg Russlands gegen die Ukraine so schnell wie möglich beendet und Verhandlungen beginnen (…)“, hieß es weiter. Die Mahnungen Macrons, Russland nicht zu demütigen, hätten allein auf die Zeit nach einem Waffenstillstand abgezielt.

Macron habe Putin eines wichtigen Arguments berauben wollen, denn der russische Präsident behaupte, Russland sei in den Neunziger Jahren gedemütigt worden. Die „Demütigung“ Russlands sei ein wiederkehrendes Motiv der russischen Propaganda. Diesem habe Macron zuvorkommen wollen.