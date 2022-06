Patt in der Ukraine : Ein Waffenstillstand brächte keinen Frieden

Die Ruinen der Stadtverwaltung von Ochtyrka, das in den ersten Kriegswochen heftig umkämpft war, in einer Aufnahme vom 26. Juni. Bild: dpa

Vier Monate nach dem russischen Überfall auf die Ukraine haben sich die Truppen beider Seiten im Osten der Ukraine ineinander verbissen. Die Angreifer machen dank ihrer gigantischen Übermacht an Truppen und Material Geländegewinne, kommen aber gegen den zähen Widerstand der Ukrainer nur langsam voran. Die Erfolge ukrainischer Gegenangriffe im Süden des Landes um Cherson sind überschaubar und oft nicht von Dauer.

Weder das russische Regime noch die ukrainische Führung haben im Moment die nötigen Kräfte, um den Kampf militärisch rasch zu entscheiden. Die zu Beginn des Krieges offensichtlich geplante Einnahme von Kiew liegt für den Kreml in weiter Ferne. Zugleich ist alles andere als sicher, ob die bisher zugesagten westlichen Waffenlieferungen das ukrainische Militär in die Lage versetzen können, die von Russland besetzten Gebiete zu befreien.

Die Situation sieht aus wie ein Patt, doch in Wirklichkeit ist Russland im Vorteil. Es hat die größere Armee. Seine Wirtschaft ist nur durch die Sanktionen des Westens geschwächt. Die der Ukraine hingegen schwächen die Besetzung großer Teile des Landes, Kriegszerstörungen sowie Flucht und Vertreibung etwa eines Viertels der Bevölkerung. Ohne die Hilfe des Westens wird die Ukraine in diesem Abnutzungskrieg unterliegen.

Putin will die Ukraine als Nation auslöschen

Die Behauptung von Gegnern der Waffenlieferungen, diese würden den Krieg verlängern, ist daher nicht unbedingt falsch. Der Fehler liegt in der Annahme, eine rasche Beendigung des Krieges durch eine ukrainische Niederlage oder auch nur ein Einfrieren einer Frontlinie mitten durch die Ukraine werde Frieden bringen, menschliches Leiden beenden und das übrige Europa vor einer Eskalation seines eigenen Konflikts mit Moskau bewahren.

Aussagen Wladimir Putins, die Hetze der russischen Propaganda und die Praxis des russischen Militärs in den besetzten Gebieten lassen keinen Zweifel daran, dass das Ziel des Kremls die Auslöschung der ukrainischen Nation ist. Deren Existenz wird im Kreml als ein von feindlichen Mächten in böser Absicht verursachter Fehler der Geschichte wahrgenommen, der mit Gewalt beseitigt werden soll. Die Ukrainer sollen mit Zwang zu Russen gemacht werden.

Eine russische Okkupation der Ukraine oder eine indirekte Herrschaft des Kremls über das Land würden zu einem Schreckensregime führen, das an dunkle Zeiten des 20. Jahrhunderts erinnert. Viele Ukrainer würden das nicht widerstandslos hinnehmen. Die Schwierigkeiten der Besatzer, den Süden der Ukraine unter Kontrolle zu bekommen, lassen ahnen, welch ein schwärender Unruheherd eine von Russland beherrschte Ukraine für lange Zeit werden würde. Die Auswirkungen wären in ganz Europa spürbar.

Einfrieren ist keine Lösung

Auch ein Stillstand an den Fronten würde nicht zu Frieden führen. Wurde in den acht Jahren seit dem Beginn der russischen Aggression gegen die Ukraine an einer etwa 400 Kilometer langen Kontaktlinie im Donbass so gut wie jeden Tag geschossen, wäre das nun auf einer Länge von gut 2500 Kilometern der Fall. Auch auf diesem Weg käme Putin mit der Zeit an sein Ziel, die Ukraine zu zerstören. Ihr freier Teil hätte unter diesen Bedingungen keine Chance auf Wiederaufbau und wirtschaftliche Entwicklung. Wer investiert in einem Land, in dem Wohngebiete, Verkehrswege, Kraftwerke und Fabriken jederzeit in Gefahr sind, beschossen zu werden?

Eine Aussicht auf einen formellen Waffenstillstand besteht derzeit ohnehin nicht. Der Kreml will nicht verhandeln, er fordert die Kapitulation der Ukraine. Über einen Friedensplan könne man reden, wenn die Ukraine alle Forderungen Russlands erfüllt habe, hat Putins Sprecher gerade erst bekräftigt. Darauf kann sich die ukrainische Führung nicht einlassen. Die Bevölkerung verlangt von ihr eine Fortsetzung des Widerstands. Die ukrainischen Soldaten und ihre Angehörigen, die Menschen, die aus den umkämpften und besetzten Gebieten geflohen sind, haben einen zu hohen Preis bezahlt, um den Kampf jetzt aufzugeben. In den besetzten Gebieten hoffen – so klingt alles, was von dort nach außen dringt – sehr viele auf Befreiung.

Mehr zum Thema 1/

Solange die Ukrainer kämpfen wollen, sollte der Westen deshalb tun, was er kann, damit sich die Kräfteverhältnisse auf dem Schlachtfeld zu ihren Gunsten verschieben. Ob solche Anstrengungen zum Erfolg führen, ist vollkommen offen. Sie sind zudem mit schwer kalkulierbaren Risiken verbunden. Doch absehbar ist in diesem Konflikt nur die Tragödie, zu der es kommen wird, wenn der Versuch unterbleibt, der Ukraine zum Sieg zu verhelfen. Und das größte Risiko für Europa wäre es, wenn Putin den Krieg gewänne und dann noch Kraft für weitere Abenteuer hätte. Denn auch das hat er deutlich gemacht: Seine Ambitionen reichen über die Ukraine hinaus.