Russen in Belgrad : „Du kannst Putin oder Russland lieben – beides geht nicht“

Belgrad verändert sich seit einigen Monaten in einer Geschwindigkeit wie vielleicht noch nie in seiner langen Geschichte, zumindest aber nicht mehr seit dem Sturz des Gewaltherrschers Slobodan Milosevic vor 22 Jahren. Der Grund dafür ist der Krieg in der Ukraine. Genauer: Der Grund dafür sind die vielen Menschen aus Russland, die sich seit dem jüngsten russischen Überfall auf die Ukraine in Serbiens Hauptstadt niedergelassen haben.

Sie kamen in zwei Wellen. Die erste Welle erreichte Belgrad rasch nach dem 24. Februar, als Russlands neueste Invasion der Ukraine begann. Sie bestand hauptsächlich aus dezidiert oppositionellen Russen, die es nicht mit ihrem Gewissen vereinbaren konnten oder wollten, weiter im Land der Täter zu leben.

Andere kamen vor allem aus geschäftlichen Gründen, da sie den Zugang zu Märkten und international vernetzten Banken nicht verlieren wollten. Oft vereinten sich auch pragmatische Interessen und eine moralische Abneigung gegen das russische Regime. Sie müssen ihre Firma am Laufen halten und wollten nicht, dass ihr Sohn in der faschistischen Gesellschaft aufwachsen müsse, die Putin in Russland geschaffen habe, berichtet etwa ein Ehepaar, das im IT-Sektor erfolgreich ist. Existentielle finanzielle Sorgen haben die meisten Russen in Belgrad nicht. Solche Sorgen haben jetzt eher manche Serben, da sich unter dem Einfluss der vielen russischen Zuwanderer die Mietpreise in Belgrad vervielfacht haben, zumindest in mittleren und besseren Lagen.

Die zweite Welle der russischen Einwanderung setzte ein, nachdem Putin am 21. September die Mobilisierung verkündet hatte. Sie ist noch nicht abgeebbt, im Gegenteil. Die Zahl der in Serbien registrierten russischen Staatsbürger wächst täglich. Nach Angaben des serbischen Innenministeriums haben allein zwischen Februar und Oktober mehr als 140.000 russische Staatsbürger einen festen Wohnsitz in Serbien angemeldet, die meisten davon in Belgrad. Hinzu kommen laut Zahlen des Innenministeriums knapp 23.000 Ukrainer und etwa 5500 Belarussen, fast alle von ihnen russischsprachig. Diese fast 170.000 Menschen – vermutlich sind es längst mehr – verteilen sie sich allerdings nicht gleichmäßig auf die ganze Stadt mit ihrem Einzugsgebiet von etwa zwei Millionen Einwohnern. Sie sind vor allem im Zentrum und in den besseren Vierteln zu Hause.

Großzügige Spenden, aber anonym

Im Stadtteil Vračar etwa, in der Umgebung der Kathedrale des Heiligen Sava, ist ihre Präsenz nicht zu überhören. In Geschäften, Cafés, auf den Straßen, überall wird Russisch gesprochen. „Die Hälfte der Kundschaft sind Russen“, schätzt eine Kassiererin in einem Supermarkt in der Ranke-Straße, die statt nach dem deutschen Historiker ebenso gut nach Lenin oder Tolstoi benannt sein könnte, so viel Russisch hört man hier. Russisch ist zur zweiten Sprache Belgrads geworden, Russen sind die größte Minderheit der Stadt.

Dass Air Serbia weiterhin mehrfach täglich Moskau sowie mehrfach wöchentlich Sankt Petersburg, Kazan und Sotschi anfliegt, trägt zum Wachstum der russischen Diaspora bei. Es ist vergleichsweise einfach, aus Russland nach Serbien zu kommen. Allerdings sind die Flüge oft weit im Voraus ausgebucht.

Die zweite Welle, die nach Putins Mobilisierungsbefehl einsetzte, gilt als weniger politisch. Unter ihnen gibt es auch solche Russen, die vielleicht weniger gegen Putin sind als gegen die Auswirkungen von dessen Politik auf ihr Dasein. In jedem Fall haben sie nicht vor, ihr Leben für Putin auf den Schlachtfeldern zu lassen. Zwischen den Emigranten der ersten und der zweiten Welle in Belgrad gibt es mitunter Animositäten. Die politisch aktiven Russen der ersten Welle stören sich am vermeintlichen Opportunismus ihrer weniger oder gar nicht sichtbar oppositionell auftretenden Landsleute. Doch nicht immer muss Opportunismus der Grund für die Zurückhaltung sein. Ein Organisator der russischen Diaspora berichtet, manche Russen spendeten großzügig für oppositionelle Kundgebungen gegen Putin, legen aber Wert darauf, nicht öffentlich in Erscheinung zu treten, da sie in Russland noch Verwandte oder geschäftliche Interessen haben.