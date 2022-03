Krieg in der Ukraine : Dubais Drahtseilakt mit russischen Kapitalflüchtlingen

Am 6. März schaltete die „Madame Gu“ den Sender ab, mit dem man sie orten kann. Da war die Superyacht, die dem russischen Milliardär Andrej Skotsch gehören soll, noch gesehen, wie sie vor der Küste in Dubai vor Anker lag. Skotsch, der auch Abgeordneter der Duma ist, gehört zu den Russen, die im Zuge des Überfalls auf die Ukraine mit Sanktionen belegt worden sind. Sie müssen jetzt ihr Vermögen und auch ihre luxuriösen Yachten dem Zugriff westlicher Behörden entziehen. Den Ortungssender abzustellen ist eigentlich ein Verstoß gegen das Gesetz. Und so dümpelte die „Madame Gu“ in einer Grauzone am Golf.

Christoph Ehrhardt Korrespondent für die arabischen Länder mit Sitz in Beirut. Folgen Ich folge



Das Versteckspiel ist bezeichnend für den Spagat, den die Vereinigten Arabischen Emirate gerade vollziehen. Einerseits zieht das Land immer mehr Russen an, die ihr Geld in Sicherheit bringen wollen. Dazu zählen auch jene, die nicht mit Strafmaßnahmen belegt sind.