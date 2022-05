Donbass-Offensive : Hohe Verluste, wenige Geländegewinne – es läuft nicht gut für Putin

Die russischen Soldaten kommen im Osten der Ukraine kaum voran. Sogar der russische Generalstabschef musste an die Front und wäre beinahe getötet worden. Von den Waffenlieferungen, die Moskau zerstört haben will, weiß man bei der NATO nichts.

Ukrainischer Angriff: Das von der Nationalgarde verbreitete Bild soll Schläge am Samstag gegen russische Ziele nahe Isjum zeigen. Bild: via REUTERS

In der vorigen Woche hat Walerij Gerassimow, der russische Generalstabschef, die Front im Donbass besucht. Das war ungewöhnlich genug, der oberste General des Landes führt die Streitkräfte von Moskau aus. Noch ungewöhnlicher ist, was dann am Samstag geschehen sein soll. Nach Darstellung ukrainischer Quellen besuchte Gerassimow die Schule Nummer 12 in Isjum, einem strategisch wichtigen Knotenpunkt im Nordosten, den die Russen Anfang April eingenommen haben. Dort wird seither nicht mehr unterrichtet, die Schule ist das provisorische Hauptquartier der russischen Truppen in diesem Raum.

Offenbar bekamen die Ukrainer Wind von dem hohen Besuch. Am Abend schlugen etwa drei Dutzend Raketen in der Umgebung ein, wie ein Video dokumentiert. Es sollen bis zu zweihundert Soldaten und zwanzig ranghohe Kommandeure getötet worden sein, darunter Generalmajor Andrej Simonow, der für elektronische Kriegsführung im westlichen Militärbezirk verantwortlich war.

Und Gerassimow? Am Sonntag gab es Berichte, er sei leicht durch einen Splitter verletzt und dann rasch ausgeflogen worden. Von ukrainischer Seite hieß es aber auch, er sei schon vor dem Angriff wieder abgereist. Von amerikanischer Seite wurde zunächst nur bestätigt, dass er das Hauptquartier tatsächlich besucht habe. „Unsere Arbeitshypothese ist, dass er dort war, weil man erkannt hat, dass sie noch nicht alle Probleme gelöst haben“, sagte ein Beamter. Der Verlauf des Tages dürfte Gerassimow in dieser Einschätzung bestätigt haben, egal, wo er sich genau aufhielt.

Der ukrainische Angriff reiht sich nicht nur ein in eine Liste von Husarenstücken, die man den Ukrainern weder im Westen noch im Osten zugetraut hatte, als der russische Überfall Ende Februar begann. Die Umstände deuten auch darauf hin, dass in Moskau langsam Zweifel über den Kriegsverlauf und die eigene Stärke aufkommen. Warum sonst hätte sich der Generalstabschef derart in Gefahr begeben? Wenn der Tod Simonows bestätigt wird, wäre er schon der zehnte General, der während dieses Feldzugs gefallen ist – eine erstaunlich hohe Zahl.

Kein echter Durchbruch

Auch nach Einschätzung westlicher Fachleute, in den Geheimdiensten und außerhalb, läuft die russische Offensive im Donbass nicht gut. Aus dem Pentagon hieß es zuletzt, die Truppen lägen deutlich hinter ihrem Zeitplan. Dabei wird unterstellt, dass Präsident Wladimir Putin bis zum 9. Mai, dem Tag des Sieges im „Großen Vaterländischen Krieg“ gegen Nazi-Deutschland, einen nennenswerten Erfolg sehen will, nachdem die erste Kriegsphase mit einem schmählichen Rückzug aus dem Raum Kiew geendet hatte. Ende März leitete Moskau die zweite Phase ein und gab die Eroberung des gesamten Donbass als Ziel aus. Die russischen Kräfte wurden hektisch umgruppiert und in den Osten verlegt. Am 18. April begann dann eine neue Großoffensive mit massiven Artillerieangriffen auf ukrainische Stellungen.