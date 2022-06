Verwundete Soldaten : Er hörte auf, die Operationen zu zählen

Die Krankenhäuser von Dnipro in der Ukraine sind voller verwundeter Soldaten. Die Ärzte tun für sie, was sie können. Nicht immer reicht es.

Die schwierigste Nacht ist noch gar nicht so lange her. Ende April muss es gewesen sein. Die russische Armee zog ihre Einheiten um Sewerodonezk zusammen. 106 ukrainische Soldaten kamen in jener Nacht im Krankenhaus an, getroffen von Granatsplittern und Kugeln. Männer, die noch wenige Stunden zuvor im Donbass gekämpft hatten, mussten nun gerettet werden, und zwar schnell. Bleibt das Metall zu lange im Körper, infiziert sich die Wunde. Also muss es so bald wie möglich raus.

Othmara Glas Volontärin Folgen Ich folge



So erzählt es Oleksij Horehliad, Chir­urg in einem Krankenhaus in Dnipro. Fast täglich steht er am Operationstisch, schneidet, bohrt, sägt. Das war schon vor dem Großangriff Russlands auf die Ukraine so, doch seit Monaten kommt er kaum noch zur Ruhe. Auch an diesem Tag macht er wieder Überstunden. Das Licht der Abendsonne scheint durch die weiß angemalten Scheiben seines Büros. Vierzig Jahre ist Horehliad alt, er leitet die Orthopädische Traumatologie des Krankenhauses im Südosten der Ukraine. Die Wand hängt voll mit gerahmten Urkunden und Auszeichnungen. Vor seinem Schreibtisch steht die Nachbildung eines Skeletts. Der Schädel hängt schief, fast sieht es so aus, als lache der Knochenmann.

Horehliad kocht sich einen Kaffee. In friedlicheren Zeiten heilt er Knochenbrüche und repariert kaputte Gelenke. „Wenn eine ältere Dame ausrutscht und sich etwas bricht, dann landet sie bei mir“, sagt er. Doch im Moment liegen nur wenige Seniorinnen auf der Station. Seit dem Krieg sind es vor allem junge Männer, die Horehliad operiert, Armeeangehörige und Freiwillige der territorialen Verteidigungskräfte. Fünfhundert Soldaten werden jeden Tag verwundet, sagt der ukrainische Verteidigungsminister, etwa hundert fallen täglich. Andere Regierungsquellen sprechen von hundert bis zweihundert Toten.

An der Front müssen die Militärärzte entscheiden: Wer ist noch zu retten, wen bringt man nach Dnipro? Jaroslaw, ein 32 Jahre alter ukrainischer Soldat, hatte Glück. Seine Einheit verteidigte eine Siedlung in der Nähe eines Waldes. Sie waren zu viert und sollten einen Panzer zerstören, erzählt er auf Russisch. Das Sprechen fällt ihm schwer, doch er will unbedingt reden. Er saß in einem Schützengraben, als der Panzer in den Wald feuerte. Er hörte eine Explosion und spürte, dass er sich nicht mehr bewegen konnte.

Jaroslaw ist groß und sehr schlank. Die Haare hat er an den Seiten ausrasiert, den Rest zu einem Zopf zusammengebunden. Um seinen Hals baumelt seine Erkennungsmarke. Er stöhnt vor Schmerzen, erst vor wenigen Stunden hat ihn Horehliad operiert. Aus seinem Bein ragt ein Metallgestell, durch einen Schlauch fließt Blut. Neben dem Bett steht sein Militärrucksack.

„Das waren höllische Schmerzen“

Nachdem er getroffen worden war, schleppten ihn zwei Kameraden anderthalb Kilometer durch den Wald, bis sie eine Pause machen konnten. Irgendwie schafften sie es durch den Beschuss. Andere Männer wurden in Stücke gerissen. Militärsanitäter banden Jaroslaw ein Tourniquet, eine Manschette, die den Blutfluss stoppen soll, um den Oberschenkel. „Das waren einfach höllische Schmerzen, ich habe gebettelt, dass sie es abnehmen.“ Vom Evakuierungspunkt brachte ihn ein Brigade-Krankenwagen in ein Krankenhaus nach Kostjantyniwka, wo er das erste Mal operiert wurde. Dann kam er auf eine Intensivstation nach Dnipro.