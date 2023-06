Seit Anfang der Woche meldet das russische Militär regelmäßig Erfolge bei der Abwehr der seit Langem erwarteten großen ukrainischen Gegenoffensive. Am Freitag sprach dann auch Russlands Präsident Wladimir Putin erstmals vom Beginn ebendieser Offensive – ihm zufolge seien die Angriffsversuche jedoch gescheitert. „Auf keinem der Teile des Schlachtfelds haben die ukrainischen Truppen ihre Ziele erreicht“, sagte Putin einem Reporter des Staatsfernsehens. Kiew verfüge aber dennoch weiterhin über Offensivfähigkeiten.

Reinhard Veser Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge



Führende ukrainische Offizielle haben russische Berichte über zurückgeschlagene Angriffe als „lächerlich“ und „Fake“ bezeichnet, denn die Gegenoffensive habe noch gar nicht begonnen. Präsident Wolodymyr Selenskyjs Berater Mychajlo Podoljak bezeichnete die Darstellungen des russischen Militärs am Freitag sarkastisch als „Comedy Club“. Der Sekretär des Nationalen Sicherheitsrates der Ukraine Olexij Danilow hatte am Mittwoch Spekulationen mit den Worten zurückgewiesen: „Wenn wir die Gegenoffensive beginnen, werden es alle erfahren und sehen.“

Hinweise auf Explosion verdichten sich

In den regimetreuen russischen Medien nehmen die Kämpfe in der Ostukraine weitaus größeren und prominenteren Raum ein als die Flutkatastrophe im Gebiet Cherson nach dem Bruch des Kachowka-Staudamms. Laut einem Bericht des russischsprachigen Exilmediums Meduza haben die Propagandamedien anders als sonst keine klare Anweisung erhalten, wie sie mit dem Dammbruch und seinen Folgen umzugehen haben.

Unter Berufung auf Quellen in den Regimemedien und der Umgebung der russischen Präsidialverwaltung berichtet das Portal, der Kreml halte es nicht für „zielführend“, das Thema groß aufzugreifen und viel über die Ursachen des Dammbruchs zu reden. Wenn über das Flutgebiet berichtet werde, solle die Betonung darauf gelegt werden, wie Russland den Menschen dort helfe.

Aus den russisch besetzten Gebieten südlich des Dnipros gibt es jedoch zahlreiche Berichte über das Gegenteil: Die Besatzungsbehörden unternehmen demnach nichts zur Rettung von Menschen, die sich vor den Fluten auf die Dächer ihrer Häuser gerettet haben, und behinderten zudem freiwillige Helfer.

Meduza und mehrere ukrainische Medien berichten unter Berufung auf Menschen, die aus der wohl zu 90 Prozent überfluteten Stadt Oleschki stammen, die russischen Truppen hätten wenigstens in den ersten Tagen nach dem Dammbruch in der Nacht zum Dienstag Menschen ohne russischen Pass sogar davon abgehalten, die Stadt zu verlassen. Auch in der Stadt Hola Prystan soll die Lage ähnlich katastrophal sein. Offiziell ist bisher von mindestens fünf Toten und mindestens 13 Vermissten die Rede.

Unterdessen verdichten sich die Hinweise darauf, dass der Kachowka-Staudamm durch eine Explosion zerstört wurde. Das seismographische Forschungsinstitut NORSAR aus Norwegen berichtete am Freitag, es habe in der Nacht auf Dienstag um 2.54 Uhr Erschütterung in der Gegend des Staudamms registriert, deren Gestalt typisch für starke Explosionen sei.

Mehr zum Thema 1/

Nach Darstellung der ukrainischen Führung wurde das Wasserkraftwerk um 2.50 Uhr durch Explosionen zerstört, die vom russischen Militär herbeigeführt wurden. Die ukrainische Führung hatte schon im Oktober 2022 berichtet, dass russische Truppen Damm und Kraftwerk vermint hätten und bei einem für sie ungünstigen Kriegsverlauf sprengen wollten.

Präsidentenberater Podoljak bezeichnete die russischen Berichte über eine angeblich abgewehrte ukrainische Großoffensive vor diesem Hintergrund als Versuch, von der Kata­strophe im Gebiet Cherson abzulenken. Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach in seiner täglichen Ansprache am späten Donnerstagabend von „sehr harten Kämpfen im Gebiet Donezk“, die „Ergebnisse“ gebracht hätten.

Weitere US-Militärhilfe für Kiew

Zuvor hatte der ukrainische Generalstab schon mitgeteilt, rings um Bachmut, Awdijiwka und Marjinka dauerten „heftige Kämpfe um jeden Qua­dratmeter“ an. Bei Bachmut, so der Sprecher der Ostgruppe der ukrainischen Streitkräfte am Freitag, seien die ukrainischen Truppen an einigen Stellen um bis zu 1200 Meter vorgerückt. Von einer Offensive wollte er aber nicht sprechen: „Das machen wir im Rahmen unserer Verteidigungsoperationen, die seit mehreren Monaten andauern.“

Schon seit Beginn der Woche berichten auch die Beobachter des amerikanischen Thinktanks Institute for the Study of War (ISW) von Angriffen der Ukraine, bei denen diese kleine Geländegewinne gemacht hätte. Das ISW hebt vor allem einen Angriff der ukrainischen Armee im Gebiet Saporischschja östlich des Dnipros in der Nacht vom 7. auf den 8. Juni hervor. Diesen konnten die russischen Streitkräfte aber nach Einschätzung der amerikanischen Fachleute abwehren. Das schließt das ISW unter anderem aus der ungewohnt kohärenten Darstellung dieser Ereignisse durch die russische Propaganda, die zudem mit dem veröffentlichten Videomaterial übereinstimme. Aus diesem Gebiet sind auch Aufnahmen aufgetaucht, die erstmals die Zerstörung eines Leopard-2-Panzers durch die Russen zeigen. Nach Einschätzung des ISW hatte dieser Vorstoß nur lokale Bedeutung.

Die US-Regierung stellt der Ukraine weitere milliardenschwere Militärhilfen zur Verfügung. Das amerikanische Verteidigungsministerium kündigte am Freitag in Washington ein neues Paket mit militärischer Ausrüstung im Umfang von 2,1 Milliarden US-Dollar an. Darin enthalten ist nach Pentagon-Angaben unter anderem Munition für diverse Waffensysteme, die die USA bereits an die Ukraine geliefert haben.