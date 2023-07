Der Widerspruch steckte schon in der Ankündigung. Auf dem Rückflug vom Besuch in Un­garn sagte Papst Franziskus am 30. April über eine mögliche Vermittlung des Vatikans zur Beendigung des russischen Krieges in der Ukraine: „Ich bin bereit, alles zu tun, was getan werden muss. Auch jetzt ist eine Mission im Gange, aber sie ist noch nicht öffentlich. Warten wir ab. Wenn es öffentlich ist, werde ich es sagen.“

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom. Folgen Ich folge

Damit war die „nicht öffentliche“ Mission natürlich öffentlich geworden, Einzelheiten erfuhr man aber nicht. Noch größer wurde die Verwirrung, als es aus Kiew und Moskau übereinstimmend hieß, man wisse nichts von einer solchen Mission des Vatikans. Worauf sich Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin, der Chefdi­plomat des Heiligen Stuhls, wenige Tage später seinerseits verwirrt zeigte: „Meines Wissens sind sich beide Seiten der Sache bewusst. Soweit ich weiß, wissen sie es.“