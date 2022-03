Lehren aus dem Ukrainekrieg : Nötig ist eine Zeitenwende im Kopf

Bundeskanzler Olaf Scholz am 24. März im NATO-Hauptquartier in Brüssel Bild: dpa

Man kann der deutschen Politik nicht vorwerfen, dass sie Putins Schuss nicht gehört habe. In der Verteidigungs- und Energiepolitik werden gerade Kurswechsel vorgenommen, die unerlässlich sind angesichts der neuen und ernsten Bedrohung durch Russland. Eine Ironie besteht darin, dass es ein SPD-Kanzler ist, der den Gashandel mit Moskau beenden muss, und eine grüne Außenministerin, die sich um Waffenlieferungen in die Ukraine zu kümmern hat. Aber im Grundsatz stimmt die Richtung. Der Krieg ist hier wieder der Vater aller Dinge, das gilt auch für die deutsche Außenpolitik.

Trotzdem geht das Land mit einer schweren Hypothek in die Zeitenwende, die Scholz ausgerufen hat: Deutschland betritt das neue Zeitalter mit einer politischen Klasse, die sich in einer Schicksalsfrage grundlegend geirrt hat. Vom Bundespräsidenten über die Parteien im Bundestag bis zu den Landesregierungen haben fast alle mitgemacht bei der jahrelangen Beschwichtigung Putins. An der eingeübten Außenpolitik hielt man in Nibelungentreue fest, bis es wirklich gar nicht mehr anders ging. Nord Stream 2, Waffenlieferungen, SWIFT – in all diesen entscheidenden Fragen änderte Deutschland seine Haltung erst, als Putin die Lage eskalieren ließ und die Bundesregierung unter den westlichen Partnern praktisch isoliert war. Von einer Vorreiterrolle, wie Scholz das jetzt darstellte, war nicht viel zu sehen.