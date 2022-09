Ukrainekrieg : Das nukleare Risiko steigt

Test einer ballistischen Interkontinentalrakete im Dezember 2020 am Kosmodrom Plessezk in Russland. Bild: dpa

Dass es Putin gelingen wird, die russisch besetzten Gebiete in der Ukraine mit seinem Annexionsplan dauerhaft unter Kontrolle zu bringen, ist nicht gesagt. Eines hat er damit aber jetzt schon erreicht: Er hat der westlichen Strategie einen Schlag versetzt. Sie wurde vom Weißen Haus entwickelt und bestimmte das Handeln der NATO-Staaten seit Beginn des Konflikts. Biden wollte das Kriegsgeschehen auf die Ukraine beschränken. Er gab für Putins Regime eine öffentliche Bestandsgarantie ab und achtete darauf, dass die Ukraine keine Waffen erhielt, mit denen sie russisches Territorium erreichen kann. Genau aus diesem Grund lehnte seine Regierung erst vor Kurzem eine Bitte aus Kiew um ballistische Kurzstreckenraketen ab.

Das war ein wenig ein Ansatz aus dem Kalten Krieg: Man duelliert sich (indirekt) auf dem Territorium von Drittstaaten, achtet aber fein säuberlich auf die Grenzen des anderen. Sieben Monate lang spielte Putin dieses Spiel mit, er reagierte nicht einmal auf einzelne Angriffe auf die Krim oder in Westrussland. So wurde der Westen mutiger und lieferte den Ukrainern schlagkräftigere Waffen, was bekanntlich einigen Erfolg hatte.

Putin nutzt Bidens Strategie gegen ihn

Indem Putin jetzt aber die russischen Grenzen in Richtung Westen verschiebt, verwendet er Bidens Strategie gegen ihn. Der Westen und die von ihm abhängige Regierung in Kiew müssten die Annexionen nicht de jure, aber doch de facto akzeptieren, wenn ihre Strategie beibehalten werden soll. Gibt man sie auf, wonach es derzeit aussieht, dann ist die Eskalationsstufe erreicht, die Biden vermeiden wollte: Es werden (neu gezogene) russische Grenzen verletzt.

Zu Putins Zug gehört, dass er den Einsatz auf dieser Stufe durch seine nuklearen Drohungen stark erhöht hat. Das muss man sehr ernst nehmen, und zwar nicht nur, weil man Atomwaffen immer sehr ernst nehmen muss. Putin steht mit dem Rücken zur Wand. Sein Zug ist clever, aber er geschieht auch aus Verzweiflung. Er ist militärisch, wirtschaftlich und politisch stark unter Druck geraten. Er versucht seinen unüberlegten Einmarsch zu retten und damit sein Überleben. Und das nicht nur politisch: Wenn er scheitert, wird er sich nicht auf einer Datscha zur Ruhe setzen können.

Was Putin über den Einsatz von Atomwaffen wirklich denkt, weiß niemand, obwohl sie im Laufe der Jahre eine immer größere Rolle in seiner Rhetorik und Politik gespielt haben. Eine Kosten-Nutzen-Abwägung könnte aus seiner Sicht vielleicht so aussehen: Ein nuklearer Angriff auf die NATO birgt die Gefahr einer nuklearen Eskalation, in der Russland selbst untergehen könnte. Das wird er vermeiden wollen. Anders sieht es in der Ukraine aus. Diese kann keine nukleare Vergeltung üben.

Großes Arsenal an taktischen Atomwaffen

Das russische Militär verfügt über ein großes Arsenal an kleineren, sogenannten taktischen Atomwaffen, die für das Gefechtsfeld geeignet sind. Es hat sich mit deren Einbindung in die Kriegführung offenbar ausführlich beschäftigt, auch wenn unklar ist, wie weit die Bereitschaft reicht, sie offensiv einzusetzen. Mehrere Szenarien sind denkbar: ein Einsatz gegen ukrainische Truppen in den umkämpften Gebieten, einer gegen Ziele irgendwo anders in der Ukraine, auch zivile, oder eine eher symbolische Detonation, etwa über dem Schwarzen Meer. Ein Einsatz in den umkämpften Gebieten böte zwar militärische Vorteile gegen die vorrückenden Ukrainer, träfe aber neues „russisches“ Territorium. Das würde Putin schwer daheim rechtfertigen können. Deshalb erscheinen die anderen Varianten wahrscheinlicher, im schlimmsten Fall nach dem Modell von Hiroshima und Nagasaki.

In Washington hat man die Gefahr erkannt und versucht nun seinerseits, Putins potentielle Kosten zu erhöhen. Das Weiße Haus hat Moskau über direkte Kanäle vor schwerwiegenden Konsequenzen gewarnt. Im Gespräch ist offenbar ein konventioneller Gegenschlag auf russische Truppen in der Ukraine. Auch das ist kühl kalkuliert: Es würde Putin vor die Entscheidung stellen, in einen Krieg mit den USA und der NATO einzutreten. Den fürchtet er zu Recht. Es wäre allerdings eine Situation, für die es in der modernen Weltgeschichte keinen Präzedenzfall gibt.

Mehr zum Thema 1/

In Deutschland hat man sich in den vergangenen Wochen im vermeintlichen Schutz von Bidens Strategie noch einmal eine oft erstaunlich leichtfertige Debatte über die Lieferung von Kampfpanzern geleistet. Mehr denn je gilt nun: Man sollte nicht damit rechnen, dass Amerika den Kopf für Alleingänge der Verbündeten hinhält. Kein Präsident wird das (nukleare) Schicksal seiner Nation in die Hände von Europäern legen. Das Risiko ist für alle Beteiligten gestiegen, aber es tragen in erster Linie die Ukrainer. Nicht nur mit Waffen, auch mit Geschlossenheit kann ihnen der Westen weiterhin am besten helfen.