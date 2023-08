Lindner in Kiew eingetroffen : „Schulter an Schulter“ mit der Ukraine

Bundesfinanzminister Christian Lindner will in Kiew über „sehr konkrete Fragen der Zusammenarbeit“ sprechen. Deutschland stehe an der Seite der Ukraine, bekräftigt Lindner nach seiner Ankunft.

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) ist am Montagmorgen zu einem Besuch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew eingetroffen. „Die Unterstützung der Ukraine in diesen Zeiten ist für uns, für Deutschland nicht nur ein Anliegen der Mitmenschlichkeit und Solidarität, sondern darüber hinaus auch in unserem ureigenen staatspolitischen Interesse“, sagte Lindner nach seiner Ankunft am Hauptbahnhof der Stadt. „Denn hier werden auch unsere Werte verteidigt.“ In seinen Gespräche in Kiew werde er ein weiteres Mal unterstreichen, dass Deutschland an der Seite der Ukraine stehe, „Schulter an Schulter“.

In den Gesprächen soll es auch darum gehen, wie das Bundesfinanzministerium die ukrainische Seite weiter unterstützen kann. Man wolle über „sehr konkrete Fragen der Zusammenarbeit“ sprechen.

Der Minister war – wie in den Monaten zuvor schon der Bundespräsident, der Bundeskanzler und andere Minister – am Sonntagabend mit dem Flugzeug nach Polen gereist, um von dort mit dem Nachtzug in die Ukraine zu fahren. Der Besuch war aus Sicherheitsgründen nicht öffentlich angekündigt worden. Aus denselben Gründen wurde die Abfolge der politischen Gespräche, die Lindner an diesem Montag in Kiew führen wird, zunächst nicht öffentlich.

Lindners Besuch findet vor dem Hintergrund der Diskussion über eine mögliche Lieferung deutscher Marschflugkörper in die Ukraine statt. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba hatte am Wochenende den Druck auf Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) erhöht. Die Ukraine brauche die deutschen „Taurus“-Marschflugkörper, sagte er der „Bild am Sonntag“. Mit der Waffe könne die Ukraine die russischen Besatzungstruppen „auf ukrainischem Boden weit über die Frontlinie hinaus erreichen, ihre Logistik stören und Kommandozentralen und Munitionsdepots zerstören“.

Die Bundesregierung prüft eine mögliche Lieferung des Waffensystems an die Ukraine. Einem Bericht von „Spiegel Online“ zufolge führt das Bundesverteidigungsministerium dazu auch Gespräche mit der Rüstungsindustrie. Dabei habe Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) den „Taurus“-Hersteller gebeten, eine Limitierung für die Reichweite in die Marschflugkörper zu integrieren. Bundeskanzler Scholz will demnach dadurch ausschließen, dass die Ukraine mit dem deutschen Marschflugkörper Angriffe auf russischem Territorium ausführen kann.

Auch finanziell unterstützt Deutschland die Ukraine weiter. Zudem signalisierte Finanzminister Lindner unlängst grundsätzlich Zustimmung für künftige Milliardenhilfen der Europäischen Union für die Ukraine, lehnte aber ab, dafür neue Mittel aus dem Bundeshaushalt zu verwenden. Das sei „nicht realistisch“. Damit erteilte er einer von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vorgeschlagenen „Reserve“ für die Ukraine von 50 Milliarden Euro für die kommenden vier Jahre eine Absage. Die Mitgliedsländer müssten den mehrjährigen Budget-Finanzrahmen massiv aufstocken.

Seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine hat die deutsche Bundesregierung insgesamt rund 22 Milliarden Euro ausgegeben, um die Ukraine zu unterstützen. Auf Lindners Ministerium entfallen davon rund 9 Milliarden. Die dort verantworteten Hilfen an die Ukraine direkt reichen von der unentgeltlichen Abgabe von ausgesonderten Dienstwagen der Zollverwaltung über ein Schuldenmoratorium bis zu einem Zuschuss zu Gunsten der Ukraine über ein Konto, dass der IWF für die Ukraine verwaltet. Dazu kommt der deutlich größere Posten der Unterstützung von Ländern und Kommunen in Deutschland bei der Unterbringung von ukrainischen Flüchtlingen.

Bei der humanitären und der militärischen Hilfe ist Deutschland weltweit der zweitgrößte bilaterale Geldgeber.