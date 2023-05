Wenn Li Hui an diesem Montag seine Europareise beginnt, dürfte Chinas Sonderbeauftragter für den Ukrainekrieg zumindest in Moskau jede Tür kennen. Als junger Diplomat erlebte er 1991 den Zerfall der Sowjetunion von Moskau aus mit. Später diente Li in Russland zehn Jahre lang als Botschafter. Am Ende seiner Botschafterzeit wurde er 2019 von Präsident Wladimir Putin mit dem russischen „Orden der Freundschaft“ ausgezeichnet. Seither leitet Li die Abteilung für eurasische Angelegenheiten im chinesischen Außenministerium.

Jochen Stahnke Politischer Korrespondent für China, Taiwan und Nordkorea mit Sitz in Peking.



Die Reise des Sonderbeauftragten hatte Staats- und Parteichef Xi Jinping Ende April in seinem ersten Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj seit Kriegsbeginn angekündigt. Li soll mit allen Parteien Gespräche über eine „politische“ Lösung führen. Die Reise wird Li neben Russland und der Ukraine nach Deutschland, Frankreich und Polen führen, da Letztere „zu den Hauptlieferanten von Waffen und finanzieller Unterstützung“ für die Ukraine gehören, wie der Politikprofessor Wang Yiwei von der Volksuniversität der „South China Morning Post“ sagte.