Kampf um Mariupol : Versucht Russland, den Widerstand mit chemischen Waffen zu brechen?

Immer unverhohlenere Drohungen: Russische Militärfahrzeuge am 7. April 2022 in Mariupol. Bild: Reuters

Bei den Worten „Ruhm der Ukraine!“ zu Beginn des Videos ist von dem Mann nur ein dunkler Umriss in einem dunklen Raum zu sehen. „Wir sind die Verteidiger von Mariupol, die 36. Brigade der Marine-Infanterie“, sagt er und holt tief Luft. Dann schaltet jemand ein Licht an, er sagt „danke“ und setzt seinen Satz fort: „die bis zum Letzten die Verteidigung dieser Stadt gehalten hat und hält. Wir haben unsere Positionen nicht aufgegeben. Wir haben jeden Flecken dieser Stadt nach unseren Möglichkeiten gehalten. Aber die Realität ist so, dass die Stadt wirklich in einer Blockade ist und dass es keinen Nachschub an Munition und Lebensmitteln gab.“

Der Mann in Uniform hat dunkle Ringe um die Augen, er spricht mit langen Pausen, einmal ist im Hintergrund ein Donnern zu hören. Er sitzt offenbar in einem Keller, an einer Wand hinter ihm sind Rohre zu erkennen. Was er sagt, klingt wie ein Vermächtnis: „Wir sind treu geblieben und werden es immer bleiben. Und alle Ukrainer müssen sich an den Preis dieses Widerstands erinnern und die Sache zu Ende führen: Den Sieg bis zum Ende verteidigen. Die Ukraine, Europa, die Welt.“