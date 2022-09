Ukrainekrieg : Russland greift zivile Infrastruktur der Ukraine an

Russland hat am Montag seine Angriffe auf die zivile Infrastruktur der Ukraine fortgesetzt. In Charkiw ist nach russischem Beschuss am Morgen abermals die Versorgung mit Strom und Wasser ausgefallen. Bereits am Sonntagabend waren nach Raketenangriffen auf Kraftwerke und Umspannwerke große Teile der Gebiete Charkiw, Donezk, Saporischschja, Dnipropetrowsk, Poltawa und Sumy ohne Strom und in der Folge auch ohne fließendes Wasser.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bezeichnete die Angriffe am späten Sonntagabend in einer Nachricht in seinem Telegram-Kanal als „Terrorakte“. Er bekräftigte, dass solche Schläge den Widerstand der Ukrainer nicht brechen würden. „Kälte, Hunger, Dunkelheit und Durst sind für uns nicht so schrecklich und tödlich wie eure ‚Freundschaft und Brüderlichkeit’“, schrieb Selenskyj an die Adresse Russlands.

Das russische Verteidigungsministerium meldete am Sonntag und Montag Schläge gegen die ukrainischen Streitkräfte im Gebiet Charkiw, äußerte sich jedoch nicht zu Angriffen auf die zivile Infrastruktur.

Allerdings bezeichnete der Propagandist Wladimir Solowjow im Staatsfernsehen die Schläge am Sonntagabend als „Warnung“ und rief dazu auf, die „schwere, aber wichtige Männerarbeit“ in der Ukraine fortzusetzen. In nationalistischen russischen Telegramkanälen wurden die Stromausfälle in der Ukraine als Rache für die ukrainische Offensive gefeiert, mit der die russischen Truppen in den vergangenen Tagen zum Rückzug aus dem größten Teil des Charkiwer Gebiets gezwungen worden sind.

Russland nennt den Rückzug „Umgruppierung“

Nachdem die ukrainischen Streitkräfte die Besatzungstruppen Ende voriger Woche östlich von Charkiw bis an den Fluss Oskil zurückgedrängt haben, sind sich auch nördlich der Stadt bis an die Grenze zu Russland vorgerückt, wo die russischen Truppen zuletzt noch einen schmalen Landstreifen gehalten hatten.

In Moskau versicherte Dmitrij Peskow, der Sprecher des russischen Präsidenten Wladimir Putin, dieser werde von seinen Militärs „ständig, rund um die Uhr“ über den „Gang der Spezialoperation“, wie der Krieg in Russland genannt wird, unterrichtet. So antwortete Peskow auf die Frage, wie Putin auf die „Umgruppierung“ von Truppen in der Ukraine reagiert habe.

Als solche hat das Verteidigungsministerium den Rückzug aus dem Großteil des Charkiwer Gebiets bezeichnet. Peskow wollte eine Forderung des früheren Präsidenten Dmitrij Medwedjew, der nun Putin im Vorsitz des Nationalen Sicherheitsrat vertritt, nach einer „totalen Kapitulation des Kiewer Regimes zu Russlands Bedingungen“ nicht kommentieren, bekräftigte aber, man werde „alle Ziele“ der „Spezialoperation“ erreichen.

Erste Orte im Gebiet Luhansk zurückerobert

„Derzeit“, sagte Peskow, sehe man „keinerlei Verhandlungsperspektiven“ mit Kiew. Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte am Montag, derzeit seien Verhandlungen mit Russland nicht vorstellbar. Das russische Staatsfernsehen erklärte den Rückzug aus dem Gebiet Charkiw am Montag mit dem Einsatz ausländischer „Söldner“ auf Seiten der Ukraine sowie damit, dass Amerikaner und Briten die Gegenoffensive geleitet hätten.

Diese wird unterdessen fortgesetzt, wenngleich offensichtlich mit einer geringeren Geschwindigkeit. Auch im Luhansker Gebiet haben die ukrainischen Truppen laut dem ukrainischen Verwaltungschef der Region Serhij Hajdaj erste Ortschaften befreit. Deren Namen nannte er jedoch nicht.

Nach Angaben der amerikanischen Denkfabrik Institute for the Study of War beweisen Videoaufnahmen aus dem Ort Bilohoriwka, dass ukrainische Truppen wieder in das Luhansker Gebiet vorgerückt sind. Laut unbestätigten Berichten soll es zudem auch am Stadtrand von Lyssytschansk Kämpfe geben. Lyssytschansk ist erst Anfang Juli nach wochenlangen schweren Kämpfen von russischen Truppen eingenommen worden.

Das Luhansker Gebiet ist die einzige ukrainische Verwaltungseinheit, die von den Angreifern vollständig besetzt worden ist. Verwaltungschef Hajdaj schrieb in seinem Telegram-Kanal, ukrainische Partisanen hätten in mehreren Ortschaften noch unter russischer Kontrolle stehenden Orten des Luhansker Gebiets ukrainische Flaggen gehisst. „Die Okkupanten und Kollaborateure wagen nicht, sie abzunehmen.“ Hajdaj hatte bereits am Sonntag behauptet, zahlreiche Kollaborateure der Besatzer versuchten, sich nach Russland abzusetzen.

Derweil setzten die russischen Truppen in der Gegend von Bachmut ihre Angriffe auf ukrainische Stellungen fort. Nach Einschätzung des Institute for the Study of War mindert die Fortsetzung der Offensivaktionen, die Russland in den vergangenen Wochen nur geringe Gebietsgewinne eingebracht haben, die Fähigkeit der russischen Truppen, andere Frontabschnitte zu verteidigen.

Im Gebiet Cherson bislang 500 Quadratkilometer befreit

Das von Moskau vorgegebene Ziel, das gesamte Gebiet Donezk zu erobern, ist nach Einschätzung der Denkfabrik für die russischen Truppen derzeit nicht mehr erreichbar.

Auch im Gebiet Cherson im Süden der Ukraine dauert die Gegenoffensive der ukrainischen Streitkräfte an. Nach Angaben der Sprecherin des Kommandos Süd der ukrainischen Armee wurden im Gebiet Cherson in den vergangenen Tagen etwa 500 Quadratkilometer befreit.

Sie nannte am Montag die Namen von fünf Ortschaften, die nun vollständig unter ukrainischer Kontrolle seien. Eine davon, die Kleinstadt Wyssokopillja, wurde von der ukrainischen Armee laut inoffiziellen Berichten indes schon vor einer Woche eingenommen.

Die Sprecherin behauptete zudem, russische Einheiten in der Region versuchten, Gespräche „über die Bedingungen dafür zu führen, wie sie die Waffen niederlegen und unter die Fürsorge des humanitären Völkerrechts übergehen können“. Die russischen Truppen westlich des Dnipro leiden unter Nachschubschwierigkeiten, weil die ukrainischen Streitkräfte alle Brücken über den Fluss zerstört haben.