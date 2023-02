Eine Wand, davor ein Tisch, dazu die Aufnahmetechnik. Links am Tisch sitzt Wolodymyr Solkin, der Interviewer. Ihm gegenüber der Interviewte. Das Ungewöhnliche an Gesprächen wie diesem: Der Fragesteller ist Ukrainer, seine Ge­sprächspartner sind russische Kriegs­gefangene. Die auf Youtube veröffentlichten Clips wurden in Untersuchungsgefängnissen und anderen gefängnisartigen Lagern irgendwo in der Ukraine aufgezeichnet, in denen russische Soldaten interniert sind.

Zumeist beginnen die Ge­spräche, die mal eine halbe, mal eine ganze Stunde dauern, damit, dass Solkin den Soldaten wie in einem Verhör auffordert, sich vorzustellen. Diesmal heißt der Ge­fangene in seiner wattierten blauen Ge­fängniskleidung Alexander. Er wurde im Jahr 1992 geboren, war bis vor Kurzem Zivilist, kommt aus der Industriestadt Nischnij Tagil am Ural, wurde im Rahmen der von Moskau angeordneten Mobilmachung im September eingezogen und als Aufklärer einer Panzereinheit zu­ge­wie­sen. So schildert er es.

Dann wird die Ehefrau des Gefangenen per Videotelefonie zugeschaltet. Aus dem Zweier- wird ein Dreiergespräch. Der Bildschirm wird geteilt, und die (bis heute mehr als 500.000) Zuschauer erleben die Videobegegnung eines Kriegs­ge­fangenen mit seiner Familie daheim. Die Ehefrau wirkt gefasst und sagt ihrem Mann: „Ich habe deinen Brief erhalten. Wir vermissen dich sehr.“ Er antwortet etwas nervös: „Ich habe ein paar Mal versucht anzurufen, bin aber nicht durchgekommen.“ Bald schaltet sich der Blogger wieder ein und wendet sich in scharfem, missbilligendem Ton an die Frau: „Wa­rum ist Ihr Mann in der Ukraine?“ Antwort: „Bei der Mobilisierung wurde nicht gesagt, dass die Männer in die Ukraine geschickt werden.“ Es sei nur um den „Wiederaufbau von Gebäuden“ gegangen.

Der Blogger fragt weiter: „Hat man Sie also betrogen?“ Die Frau bejaht das. „Wie bewerten Sie das?“ Antwort: „Schlecht.“ Solkin bohrt weiter. Was sich die Eheleute dabei gedacht hätten, als der Mann einberufen wurde? Ob der Frau klar sei, dass sie Glück gehabt hätten, „immerhin ist ihr Mann am Leben geblieben“? Was er anderen Einberufenen ra­ten würde? Der Gefangene antwortet: „Ich würde mich in Gefangenschaft begeben oder in den Wald fliehen.“

Solkin konfrontiert Soldaten mit Ausschnitten aus Putins Reden

Der Soldat wird auch aufgefordert, die Tage an der Front in der Ostukraine vor seiner Gefangennahme zu schildern. Schließlich fordert Solkin die Familie auf, nicht passiv zu sein, sondern zu versuchen, etwas in Russland zu verändern. Nach vier Tagen hatten gut 4000 Zu­schauer das Video kommentiert. Da­runter sind User, die Russland scharf anklagen – „Sklavengesellschaft!!! Sie sollte auf der Weltkarte nicht mehr existieren!!!“. Doch die Kommentare mit den meisten Likes sind andere: Lob für den Blogger oder die ukrainische Armee und Kritik an Aussagen des Gefangenen. Ein Zuschauer beklagt dessen mangelnde „Empathie“ mit den ukrainischen Opfern des Krieges.

Solkin hat seit dem Frühjahr 2022 Hunderte solcher Gespräche auf Youtube gestellt. Manchmal ist am anderen Ende der Videoleitung eine in Tränen aufgelöste Frau, die offenbar erstmals ihren An­gehörigen sieht – der viel gelassener spricht als die Ehefrau oder Mutter und ihr in ruhigem Ton versichert: „Wir werden ernährt und nicht misshandelt.“ Oft fragt der Soldat oder Solkin selbst die Frau in Russland, ob sie sich denn schon an die Behörden gewandt habe mit der Bitte, den Mann auf eine Liste für den Ge­fangenenaustausch zu setzen. Dann folgt der Rat, dies doch unbedingt zu tun.

Die Gespräche führt Solkin, manchmal auch ein Kollege, streckenweise in belehrendem oder herablassendem Ton. Im Ge­spräch mit dem Gefangenen Alexander klappt Solkin auch einen Laptop auf. Dann konfrontiert er den Soldaten mit Szenen aus dem russischen Fernsehen, wo bekannte Moderatoren die angebliche Bereitschaft des russischen Menschen lo­ben, für ein hohes Ziel in den Tod zu ge­hen. „Zum Vergleich“ zeigte Solkin auch eine Szene aus dem Deutschland der NS-Zeit. Auch Putin ist zu sehen, wie er noch nach Kriegsbeginn leugnet, eine Besetzung ukrainischer Gebiete zu beabsich­tigen, und später dann von „neuen russischen Territorien“ spricht.