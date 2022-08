Lage des Krieges : Bisher größter Schlag gegen die russische Luftwaffe

Dieser Artikel wird laufend ergänzt. Aktuelle Informationen erhalten Sie zudem im Ukraine-Liveblog der F.A.Z.

11. August 2022

Bisher größter Schlag gegen die russische Luftwaffe

Laut dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj wurden bei der Explosion auf dem Luftwaffenstützpunkt Saki auf der von Russland besetzten Halbinsel Krim am 9. August neun russische Militärflugzeuge zerstört. Damit macht der Verlust etwa ein Fünftel aller bisher zerstörten russischen Militärflugzeuge aus, denn nach Angaben der Open-Source-Plattform Oryx wurden bis dato 38 Militärflugzeuge zerstört. Der Wegfall von Munitions- und Treibstoffvorräten sei jedoch viel schlimmer als der Verlust der Flugzeuge, schrieb Militärexperte Mick Ryan auf Twitter. Für Russland wird sich nun auch die Frage stellen, ob die Krim weiterhin ein sicherer Stützpunkt ist. Bisher hatte Russland den nun stark beschädigten Militärflughafen intensiv für Angriffe auf die Südukraine genutzt.

Auch wenn die von Russland dementierte Zerstörung der Flugzeuge nun dokumentiert ist, eine Frage bleibt: Falls die Ukrainer es waren – was sie selbst weiterhin bestreiten – wie haben sie das gemacht? Der Kurort Nowofjodorowka befindet sich 200 Kilometer hinter der Frontlinie. Die bisher reichweitenstärksten Waffen der Ukraine können aber nur Ziele bis etwa 80 Kilometer hinter der Front erreichen. Die Spekulationen reichen von einem Sabotageakt bis zu einer Kommandoaktion ukrainischer Spezialkräfte. Das ukrainische OSINT-Projekt Informnapalm vermutet gar amerikanische ATACMS-Raketen. Die USA geben allerdings an, solche Raketen nicht geliefert zu haben. Eine weitere Möglichkeit sind die ballistischen Kurzstreckenraketen Hrim-2, die über eine Reichweite von bis zu 500 Kilometern verfügen sollen. Diese neue Waffe hat die Ukraine selbst entwickelt.

7. August 2022

Neue Phase des Krieges

Laut der amerikanischen Denkfabrik ISW werden in immer mehr russischen Regionen Freiwilligen-Bataillone rekrutiert. Die Freiwilligen sollen in der Ukraine technische, medizinische und logistische Unterstützung leisten. Nach Einschätzung der Amerikaner soll so die Generalmobilmachung vermieden werden. Rekrutiert werden Männer im Alter von 18 bis 60 Jahren, die sich zu einer Dienstzeit von einem halben Jahr verpflichten. Eine Nachrichtenagentur aus Omsk meldete, dass die Rekruten ein monatliches Gehalt von umgerechnet rund 730 Euro erhalten, das sich auf bis zu 2000 Euro erhöht, wenn sie das Kampfgebiet betreten.

In der Ukraine bewegt sich der Krieg nach Einschätzung des britischen Verteidigungsministeriums in eine neue Phase. So könnten sich die schwersten Gefechte auf eine knapp 350 Kilometer lange Frontlinie verlagern, die sich südwestlich nahe Saporischschja bis nach Cherson erstreckt und damit parallel zum Fluss Dnipro verläuft. Im Süden der Ukraine stehen russische Truppen schon länger in der Defensive. In Erwartung der ukrainischen Gegenoffensive oder vorbereitend für einen möglichen Angriff ziehen die russischen Streitkräfte Truppen zusammen, so die Briten. Lange russische Militärkonvois bewegten sich aus der ukrainischen Donbass-Region in Richtung Südwesten.