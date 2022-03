Gespräche in Istanbul : Was Russen und Ukrainer verhandelt haben

Erstmals sieht es so aus, als sei in die Gespräche zwischen Russland und der Ukraine Bewegung geraten. Aber es bleiben große Zweifel.

Wladimir Medinskij war der erste, der sich am Dienstagmittag nach dem Ende der drei Stunden dauernden ukrainisch-russischen Verhandlungen in Istanbul an die Öffentlichkeit wandte. Was der russische Chefunterhändler sagte, klang erstaunlich: „Wir machen zwei Schritte zur Deeskalation des Konflikts.“ Einer sei militärisch und werde vom Verteidigungsministerium bekanntgegeben, der andere sei politisch und werde von ihm verkündet, sagte Medinskij.

Vor den Gesprächen hatte beide Seiten die Erwartungen möglichst niedrig gehängt. „Heute oder morgen wird deutlich, ob es an den Gesprächen etwas Aussichtsreiches gibt“, sagte Kreml-Sprecher Dmitrij Peskow vor Beginn der Verhandlungen am Dienstag. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba hatte schon am Vorabend gewarnt, wenn die Russen „wieder nur hinter verschlossenen Türen ihre propagandistischen Phrasen wiederholen“, dann gingen die Unterhändler „so auseinander wie sie zusammengekommen sind“. Sowohl von der Seite der Ukraine als auch aus westlichen Staaten wurden Zweifel daran geäußert, ob der russische Präsident Wladimir Putin ein echtes Interesse an Dialog habe.