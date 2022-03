Moskaus Kriegsführung : Ist der Donbass ein Strategiewechsel oder ein Ablenkungsmanöver?

Es könnte tatsächlich die erste Andeutung einer Wende sein. Am Freitagnachmittag teilte Sergej Rudskoj, der stellvertretende Vorsitzende des russischen Generalstabs, mit, dass sich Russlands Armee künftig auf die „Befreiung“ des Donbass konzentrieren werde. Rudskoj wollte das freilich nicht als Eingeständnis verstanden wissen, dass der Kreml mit seinem breitangelegten Angriff auf die gesamte Ukraine gescheitert sei. „Im Großen und Ganzen sind die grundlegenden Aufgaben der ersten Etappe der Operation erfüllt“, führte Rudskoj der Agentur Interfax zufolge aus.

Alexander Haneke Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge

Doch aus Ruskojs weiteren Ausführungen lassen sich Hinweise darauf ziehen, dass der Kreml möglicherweise dabei ist, seine Strategie zu wechseln und die Ziele neu zu definieren. Die hatten anfangs neben der Befreiung des ganzen Donbass und der Verhinderung des behaupteten „Genozids“ an der russischsprachigen Bevölkerung in der „Entmilitarisierung“ und „Entnazifizierung“ der Ukraine gelegen, also dem Austausch der Regierung in Kiew.

Dass Russland tatsächlich die ukrainische Hauptstadt einnehmen und Präsident Wolodymyr Selensyj durch eine moskauhörige Marionette ersetzen kann, scheint angesichts der militärischen Lage derzeit eher ausgeschlossen. Die russischen Invasionstruppen stecken seit Wochen vor der Hauptstadt in einem Stellungskrieg fest. In den letzten Tagen gelang es ukrainischen Verbänden sogar, an mehreren Orten in die Gegenoffensive zu gehen. Britischen Angaben zufolge haben sie dabei die russischen Angreifer östlich von Kiew gezwungen, bis zu 35 Kilometer zurückzuweichen.

Von Beginn an schaffte es die Ukraine zudem, den russischen Nachschub an Logistik und Versorgung für die Soldaten durch gezielte Angriffe zu stören – was die russischen Kräfte erheblich behindert und ihren Aktionsradius begrenzt. Vor allem aber sagen westliche Militärfachleute einhellig, dass den Russen schlicht die Kräfte fehlen, um eine Großstadt wie Kiew im Häuserkampf einzunehmen. Dazu wären wohl Zehntausende Infanteristen nötig, für die Besetzung der gesamten Ukraine wird mit 500.000 russischen Kräften gerechnet - ein Vielfaches der bisherigen Invasionsstreitmacht.

Auch in anderen Städten sieht die militärische Lage nicht gut für Moskau aus. Zwar hat die Ukraine inzwischen anerkannt, dass Russland „teilweise erfolgreich“ darin gewesen sei, die Landbrücke von der Krim in die Separatistengebiete im Donbass zu sichern. Russische Truppen übernahmen zudem die Kontrolle über die Stadt Slawutytsch nahe Tschernobyl im Norden. Doch melden mehrere Quellen eine Gegenoffensive der Ukraine in Cherson an der Mündung des Dnipro. Cherson war die erste Großstadt, die Russland einnehmen konnte. Hier liegt eine strategisch wichtige Brücke, die für die Versorgung der Krim und den Anschluss nach Westen von großer Bedeutung ist. Zudem könnten die ukrainischen Kräfte dort die russischen Invasionstruppen einschließen, die nordwestlich von Cherson bereits in Richtung Odessa nach Mykolajiw vorgestoßen sind.

Moskaus Ziel der „Entmilitarisierung“ erreicht?

Ein durch Moskau erzwungener Regierungswechsel in Kiew liegt also in weiter Ferne. Rudskoj ging am Freitag daher auf die als „Nazis“ bezeichnete Regierung in Kiew nicht weiter ein. Stattdessen verwies er darauf, dass das Kampfpotenzial der ukrainischen Streitkräfte „erheblich reduziert“ worden sei. Die Propaganda des Kremls könnte das als Erreichung des Ziels verkaufen, dass die Ukraine weit genug „entmilitarisiert“ sei, um keine „Bedrohung“ für Russland oder die Menschen im Donbass mehr darzustellen. Möglicherweise wäre das – mit der Eroberung des gesamten Donbass und der anhängenden Gebiete – ein in Ansätzen gesichtswahrender Ausweg für Putin.

F.A.Z. Newsletter Ukraine Täglich um 12.00 Uhr ANMELDEN

Ob Russland seine Strategie aber tatsächlich ändert und den verlustreichen, blutigen Kampf um die Städte im Norden und Nordosten der Ukraine tatsächlich aufgeben könnte, ist nicht zu sagen. Rudskoj sagte am Freitag, dass die „Spezialoperationen“, wie der Kreml den Krieg nennt, fortgesetzt würden, bis die von Putin festgelegten Aufgaben vollständig erfüllt seien. „Ursprünglich hatten wir nicht geplant, (die großen Städte) zu erstürmen, um Zerstörungen zu verhindern und Verluste unter Soldaten und Zivilisten zu minimieren“, sagte Rudskoj. Dies sei aber nicht mehr ausgeschlossen.

Nur ein Ablenkungsmanöver?

Eine Möglichkeit ist zudem stets, dass es sich bei der vermeintlichen Konzentration aufs Donbass um ein Ablenkungsmanöver handelt, um die Kräfte neu zu ordnen und dann abermals gegen Kiew vorzugehen. In den letzten Tagen war vermehrt berichtet worden, dass Russland einzelne Einheiten, die besonders hohe Verluste erlitten hatten, über die Grenze zurückziehe – möglicherweise, um sie neu aufzustellen.

Mehr zum Thema 1/

Doch selbst wenn Russland tatsächlich seine Ziele neu stecken und sich auf Eroberungen im Südosten der Ukraine beschränken würde, wird das kaum ein Ende des Krieges bedeuten. Denn ein solcher Teilfrieden wäre in der Ukraine nur schwer durchzusetzen. Nicht nur sagen die meisten Menschen dort, dass es Verrat an den Brüdern und Schwestern in den russisch besetzten Gebieten wäre, sie Putins „faschistischem“ Staat auszuliefern. Schon vor der russischen Invasion haben die Berichte der vielen Flüchtlinge, die vor dem Regime der Separatisten aus dem Donbass flohen, die ukrainische Öffentlichkeit geprägt.

Vor allem aber haben die Menschen einen weiteren Schluss aus den acht Jahren Krieg im Donbass gezogen: Dass ein Waffenstillstand mit Putin kein Ende des Krieges wäre. Putin, so ist man in der Ukraine überzeugt, wird den Konflikt immer wieder anheizen, sobald er die Kraft dazu hat.