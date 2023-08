Aktualisiert am

Der ehemalige Oberbefehlshaber der US-Armee in Europa, Ben Hodges, geht mit den Unterstützern der Ukraine hart ins Gericht. Der Westen müsse sagen, dass er einen Sieg der Ukraine wolle. Hodges fordert die Lieferung von Raketen.

Die Besatzung eines ukrainischen Panzers in einem Waldstück in der Nähe der Front (Aufnahme von Anfang Juli 2023) Bild: EPA

Herr General, ist die ukrainische Gegenoffensive gescheitert?

Nein, die Gegenoffensive ist nicht gescheitert, aber sie ist eindeutig nicht so schnell vorangekommen, wie man es sich gewünscht hätte.

Warum ist das so?

Der Westen hat den Ukrainern nicht die Waffen geliefert, die sie brauchen. Sie müssen ohne nennenswerte Luftstreitkräfte und ohne Kurzstrecken-Präzisionswaffen wie etwa ATACMS kämpfen. Ohne die würden wir niemals einen amerikanischen oder deutschen Soldaten in einen Kampf gegen solche Verteidigungsanlagen schicken.

Viele Beobachter erwarteten einen Durchbruch im Süden der Ukraine, in Richtung Melitopol. Aber für Monate hat die ukrainische Armee nur kleine Fortschritte dort gemacht. Was ist das Problem?

Das Problem ist, dass der Westen, angeführt von den USA und Deutschland, nie gesagt hat, dass unser Ziel ein ukrainischer Sieg ist. Und weil wir uns nicht verpflichtet haben, der Ukraine zum Sieg zu verhelfen, haben wir zu wenig geliefert. Eben solche Kurzstreckenraketen, mit denen man Stützpunkte und logistische Knotenpunkte angreifen kann und die Krim unhaltbar machen kann für die russische Marine.

Also hat die ukrainische Armee gar keine Fehler gemacht bei ihrer Offensive?

Natürlich haben Kommandeure auch Fehler gemacht. So etwas passiert. Die fehlenden Waffen sind aber wichtiger.

Die Ukraine hat vor allem unerfahrene Soldaten an westlichen Waffen und Panzern trainiert statt ihre erfahrensten und im Kampf geschulten Soldaten. War das ein Fehler?

Nein. Versetzen Sie sich mal in die Lage des Oberkommandierenden Walerij Saluschnyj. Er steckt mitten in einem existenziellen Krieg. Er muss ständig Kompromisse machen. Er muss sich fragen: Wie können wir unsere Linien halten, weiter Druck auf die Russen ausüben und trotzdem zehn, elf, zwölf neue Brigaden aufbauen, die mit westlichen Panzern ausgestattet sind? Das ist eine ungeheuer schwierige Aufgabe, die er noch dazu in kürzester Zeit bewältigen musste.

Viele rechneten mit einem Kampf der verbundenen Waffen: Panzer sollten vorrücken, unterstützt von Infanterie und aus der Luft, und so einen Durchbruch erreichen. War diese Annahme zu optimistisch?

Das würde ich so nicht sagen. Der Westen hat doch wiederholt die Fähigkeiten der ukrainischen Armee unterschätzt. Natürlich versucht sie, ihre Vorstöße zu koordinieren und alles einzusetzen, was sie hat, um eine örtliche Überlegenheit zu erreichen, aber die Soldaten müssen sich an die Bedingungen vor Ort anpassen. Und die zahlreichen Landminen, auf die sie gestoßen sind, haben alles viel schwerer gemacht. Noch schwerer wird die Sache dadurch, dass Soldaten von der russischen Artillerie beschossen werden, während sie die Minen räumen.

Sind die Ukrainer wirklich in der Lage, den Kampf der verbundenen Waffen in größerem Umfang zu führen?

Das Ausmaß der Herausforderung ist doch das eigentliche Problem. Und natürlich sind die Russen nicht dumm. Sie haben ausgenutzt, dass wir Monate gebraucht haben, um die Ukraine mit Waffen zu beliefern. Sie haben ihre Verteidigungsstellungen ausgebaut. Denken Sie nur mal an die amerikanischen Operationen „Desert Shield“ oder „Desert Storm“. Bevor wir irgendeinen Soldaten losschickten, haben Kampfflugzeuge die irakischen Artilleriestellungen, Stützpunkte und logistischen Knotenpunkte in Grund und Boden gebombt. Die Ukrainer können das nicht tun.