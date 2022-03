Sabotageakte in Belarus : Putins verbündete Kriegsgegner

Der belarussische Machthaber Alexandr Lukaschenko und der russische Präsident Wladimir Putin am 1. März in Moskau Bild: Imago

Belarus spielt in Russlands Krieg gegen die Ukraine eine wichtige Rolle – allerdings bisher nur geographisch, als Aufmarschgebiet. In Belarus fand das gemeinsame Manöver „Unionsentschlossenheit 2022“ statt, von dem russische Einheiten dann direkt in die Ukraine beordert wurden, zum bisher ge­scheiterten Sturm auf die Hauptstadt Kiew. Nach Belarus werden seither russische Verwundete und Gefallene zurückgebracht; Bilder in sozialen Medien zeigen Militärambulanzbusse, Belarussen berichten (ano­nym) über volle Krankenhäuser und Leichenhallen.

Man könnte meinen, dass Russlands Präsident Wladimir Putin seinen oft als Va­sallen beschriebenen Minsker Verbündeten ins Vertrauen gezogen hätte, bevor er den Marschbefehl erteilte. Doch Alexandr Lukaschenko scheint von Putins Entscheidung für eine „militärische Spezialoperation“ ebenso überrumpelt worden zu sein wie die allermeisten Russen, Belarussen und Ukrainer. Er sei „am 24. Februar um fünf Uhr morgens durch Putin informiert“ worden, dass die nach dem Manöver in Belarus verbliebenen russischen Truppen in der Ukraine eingesetzt werden sollten, sagte Lukaschenko Anfang März.