Debatte über NATO-Beitritt : In Finnland wird Geschichte gemacht

Der Bundespräsident steht im Schloss des finnischen Präsidenten in Helsinki, und spricht über die Geschichte. Die finnischen Erfahrungen mit dem Nachbarn Russland, die 1300 Kilometer lange Grenze. Es ist Freitag, und Frank-Walter Steinmeier besucht Finnland und Sauli Niinistö. Steinmeier kommt auf die „lebendige Debatte“ über einen möglichen NATO-Beitritt zu sprechen. Deutschland habe da keine Ratschläge zu erteilen.

Aber welche Entscheidung auch immer Finnland fälle, es könne sich des Rückhalts Deutschlands sicher sein, sagt er. „Wir stehen an eurer Seite.“ Dann fährt er mit Niinstö schnell hinüber ins finnische Parlament: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj spricht in einer Videoschalte über den Krieg in seinem Land.

„Große historische Entscheidung“

Der russische Überfall auf die Ukraine hat auch im Norden Europas zu einer Zeitenwende geführt. In Finnland und Schweden wird in rasantem Tempo die eigene Sicherheitspolitik neu ausgerichtet. Dabei geht es nicht nur um Waffen und Truppengrößen, sondern auch um das Selbstverständnis: neutral sind Schweden und Finnland zwar schon lange nicht mehr. Aber immer mehr deutet darauf hin, dass sie womöglich auch militärisch bald nicht mehr bündnisfrei sind – immer wahrscheinlicher scheint ein Mitgliedsantrag bei der NATO zu werden.

Niinistö sagte vor Steinmeiers Besuch, er schätze, dass es eine „gewaltige parlamentarische Mehrheit“ für einen möglichen Beitrittsantrag geben werde. Es sei eine „große historische Entscheidung“ für sein Land, die anstehe.

Niinistö hatte deutsche Journalisten in seiner Residenz Mäntyniemi am Rand Helsinkis empfangen, um über diese neue sicherheitspolitische Lage zu sprechen. Die finnische Verfassung schreibt dem Präsidenten eine wichtige Rolle zu, gemeinsam mit der Regierung soll er die Außenpolitik gestalten. Genau deshalb will er selbst noch nicht verraten, wie er zu einem Mitgliedsantrag steht. Zuerst soll das Parlament diskutieren und entscheiden.

Die Regierung bereitet ein Weißbuch zur sicherheitspolitischen Lage vor, das sie dem Parlament nach Ostern vorlegen will. Auch darin wird es keine Empfehlung geben. „Diejenigen, die die Entscheidung treffen, müssen die Fakten dafür und dagegen genau abwägen“, sagte Niinistö. „Wenn die Entscheidung einmal getroffen ist, gibt es kein Zurück mehr.“

Die Beziehungen der Finnen zum russischen Nachbarn waren schon vor dem Ukrainekrieg kompliziert. Wegen der langen Grenze und der Geschichte blutiger Konflikte. Vor allem die Erinnerung an den Winterkrieg von 1939 bis 1940 ist bis heute in Finnland präsent. Die Rote Armee hatte die Finnen überfallen. Sie standen dem Gegner alleine gegenüber, verloren Gebiete im Südosten, und verteidigten doch ihre Unabhängigkeit. Aus der Abwehr des übermächtigen Nachbarn wird noch heute Stolz auf die eigenen Verteidigungskräfte abgeleitet.

Finnland hat bei der Verteidigung nicht gespart

In den vergangenen Jahrzehnten hat man im Gegensatz zu den meisten anderen Ländern Europas nicht den Fokus auf die Verteidigung verloren. Während selbst Schweden bei der Verteidigung sparte und die Dienstpflicht vorübergehend aussetzte, hielt man es in Finnland anders. „Unsere Geschichte hat uns gelehrt, nie unsere Sicherheit außer Acht zu lassen“, sagte Niinistö in seiner Residenz. In seinen zehn Jahren im Amt habe er öfter versucht, seine europäischen Kollegen daran zu erinnern, „dass das Leben nicht immer so schön ist, dass man darüber die Sicherheit vergessen kann“.