Ukrainekrieg : Das nukleare Risiko steigt

Putins Drohungen mit Atomwaffen sollte man sehr ernst nehmen, sie sind ein Problem für die bisherige westliche Strategie im Ukrainekonflikt. Mehr denn je kommt es jetzt auf Geschlossenheit an.

Test einer ballistischen Interkontinentalrakete im Dezember 2020 am Kosmodrom Plessezk in Russland. Bild: dpa

Dass es Putin gelingen wird, die russisch besetzten Gebiete in der Ukraine mit seinem Annexionsplan dauerhaft unter Kontrolle zu bringen, ist nicht gesagt. Eines hat er damit aber jetzt schon erreicht: Er hat der westlichen Strategie einen Schlag versetzt. Sie wurde vom Weißen Haus entwickelt und bestimmte das Handeln der NATO-Staaten seit Beginn des Konflikts. Biden wollte das Kriegsgeschehen auf die Ukraine beschränken. Er gab für Putins Regime eine öffentliche Bestandsgarantie ab und achtete darauf, dass die Ukraine keine Waffen erhielt, mit denen sie russisches Territorium erreichen kann. Genau aus diesem Grund lehnte seine Regierung erst vor Kurzem eine Bitte aus Kiew um ballistische Kurzstreckenraketen ab.

Das war ein wenig ein Ansatz aus dem Kalten Krieg: Man duelliert sich (indirekt) auf dem Territorium von Drittstaaten, achtet aber fein säuberlich auf die Grenzen des anderen. Sieben Monate lang spielte Putin dieses Spiel mit, er reagierte nicht einmal auf einzelne Angriffe auf die Krim oder in Westrussland. So wurde der Westen mutiger und lieferte den Ukrainern schlagkräftigere Waffen, was bekanntlich einigen Erfolg hatte.