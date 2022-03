Weizenkrise wegen Ukrainekrieg : „Alles, aber nicht das Brot“

Weil durch den Krieg in der Ukraine der Weizenpreis gestiegen ist, bittet Ägypten den Internationalen Währungsfonds um Hilfe. Zu tief sitzt in arabischen Ländern die Angst vor blutigen Brotunruhen.

Als Hunderttausende wütende Menschen 2011 von Ma­rokko bis zum Irak auf die Straße gingen, verlangten sie lautstark nach Freiheit, Würde und sozialer Gerechtigkeit – an erster Stelle aber nach „Brot“. Bis heute ist es für die Machthaber in der arabischen Welt ein Alarmsignal, wenn dieser Ruf ertönt. In kaum einem anderen Thema steckt so viel sozialer Zündstoff wie im Preis von Brot, dem Grundnahrungsmittel für Millionen von Menschen. Im­mer wieder sind im Nahen und Mittleren Osten spontan Brotunruhen ausgebrochen. Bei den größten, 1977 in Ägypten, gab es 70 Tote.

Mit entsprechend großer Unruhe wird in Kairo und in anderen Hauptstädten der Region der russische Einmarsch in der Ukraine verfolgt. Denn der Krieg stört auch den globalen Weizenhandel erheblich. Erst am Dienstag warnte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Videoansprache an das italienische Parlament vor Hungersnöten in mehreren Ländern. „Wir wissen nicht, wann wir die Ernte einfahren und ob wir exportieren können“, sagte er.