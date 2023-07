Die Lage in der Ukraine : Angriffe auf Kiew die dritte Nacht in Folge

Bei einem Drohnenangriff in der Nacht auf diesen Donnerstag kommt es in Kiew zu einer Explosion. Bild: Reuters/Gleb Garanich

Infolge eines russischen Luftangriffs auf die ukrainische Hauptstadt Kiew ist mindestens eine Person getötet worden. Bürgermeister Vitali Klitschko teilte im Onlinedienst Telegram mit, nach Explosionen hätten die Rettungsdienste auf Notrufe aus mehreren Bezirken reagiert. Im Bezirk Podilsky sei bei Löscharbeiten in einem Apartmenthaus eine Leiche gefunden worden.

Laut den Behörden sind sämtliche russischen Drohnen von der Luftverteidigung abgeschossen worden. Doch nach der Zerstörung der Shahed-Drohnen aus iranischer Produktion seien Trümmer auf mehrere Stadtteile gefallen. In verschiedenen Gebäuden seien dadurch Feuer ausgebrochen. Mindestens vier Menschen wurden den Angaben zufolge verletzt.

Kiew wurde in der Nacht auf Donnerstag die dritte Nacht in Folge angegriffen. Die ukrainische Luftwaffe warnte in einer Mitteilung vor anhaltender Gefahr durch russische Drohnenangriffe.

Selenskyj: „Gute Verstärkung bei den Waffen“

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zog nach zwischenzeitlicher Verärgerung über die ausgebliebene Einladung in die NATO ein positives Fazit des Bündnis-Gipfels in Vilnius. „Es gibt eine gute Verstärkung bei den Waffen. Das sind Flugabwehr, Raketen, gepanzerte Fahrzeuge und Artillerie“, sagte Selenskyj am Mittwochabend in seiner täglichen Videoansprache über die Lieferzusagen westlicher Partner. Zudem habe die Ukraine nun feste Sicherheitsgarantien und die klare Perspektive eines NATO-Beitritts erhalten. Russlands Außenminister Sergej Lawrow warf dem Westen vor, mit der Lieferung moderner Kampfflugzeuge an die Ukraine eine atomare Bedrohung für Russland zu schaffen.

Die Ukraine sei von ihren Unterstützern als Gleicher unter Gleichen behandelt worden, betonte Selenskyj nach der Abreise aus Vilnius in seiner im Zugabteil aufgenommenen Rede. Die Sicherheitsgarantien der G-7-Gruppe westlicher Wirtschaftsmächte seien das Fundament für bilaterale Abkommen mit den stärksten Nationen. Zugleich schien er demonstrativ dem Ratschlag des britischen Verteidigungsministers zu folgen, der von ihm weniger Kritik und mehr Dankbarkeit gegenüber westlichen Regierungen für deren Waffenhilfe gefordert hatte. So bedankte sich Selenskyj bei allen NATO-Ländern einzeln. Deutschland etwa lobte er für die Zusage von weiteren Luftabwehrsystemen, die in der Vergangenheit bereits Tausende Leben gerettet hätten.

Zuvor hatten die G-7-Staaten der Ukraine langfristige militärische und finanzielle Hilfe zugesichert, solange sie noch kein NATO-Mitglied ist. Die USA, Deutschland und die fünf anderen Staaten der G 7 stellen der Ukraine unter anderem moderne Ausrüstung für deren Luft- und Seestreitkräfte in Aussicht. Eine entsprechende Erklärung wurde zum Abschluss des NATO-Gipfels am Mittwochnachmittag unterzeichnet.

Moskau spricht von Rückkehr zum Kalten Krieg

Russlands Außenminister Sergej Lawrow schoss sich sogleich auf die westlichen Kampfflugzeuge und insbesondere die geplante Lieferung von F16 an die Ukraine ein. „Die USA und ihre NATO-Satelliten schaffen das Risiko einer direkten militärischen Auseinandersetzung mit Russland und das kann katastrophale Folgen haben“, sagte Lawrow dem russischen Internetportal lenta.ru. Man könne nicht ignorieren, dass die F-16-Kampfflugzeuge, die der Westen an die Ukraine liefern wolle, potentiell Atomwaffen tragen können, so der russische Chefdiplomat. „Allein den Fakt des Auftauchens solcher Systeme bei den ukrainischen Streitkräften werden wir als atomare Bedrohung vonseiten des Westens betrachten“, sagte Lawrow. Zugleich wies er zurück, dass Russland einen Atomschlag in der Ukraine plane.

Lawrows Ministerium warf der NATO die Rückkehr „zu Schemen des Kalten Kriegs“ vor. In einer Mitteilung des Verteidigungsministeriums von Mittwochabend hieß es, dem Westen gehe es um den Schutz seiner Bevölkerung „vor dem Rest der Menschheit“ auf der Grundlage der willkürlichen Teilung der Welt in Demokratien und Autokratien. Um seine globale Hegemonie zu schützen, habe der Westen Russland als Hauptziel seiner aggressiven Politik auserkoren. „Alles verdrehend wird Moskau der Unterminierung der globalen Energie- und Lebensmittelsicherheit beschuldigt“, so die Kritik.