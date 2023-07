Der ukrainische Landwirtschaftsminister Mykola Solskyj am 30. Mai auf einem Treffen des EU-Agrarministerrats in Brüssel Bild: Getty

Zuletzt konnte Mykola Solskyj keine guten Nachrichten verkünden. Der Landwirtschaftsminister der Ukraine musste in den vergangenen Tagen zusehen, wie Russland die Häfen seines Landes beschießt und dabei oft auch Getreidesilos trifft. So wie am 19. Juli, als im Hafen von Tschornomorsk 60.000 Tonnen Getreide vernichtet wurden, die seit zwei Monaten auf ihre Verschiffung über das Schwarze Meer gewartet hatten. „Dies ist ein Terroranschlag nicht gegen die Ukraine, sondern gegen die ganze Welt, deren Ernährungssicherheit abermals gefährdet ist“, sagte er nach dem Angriff. „Wenn wir keine Lebensmittel exportieren können, werden die Völker der ärmsten Länder am Rande des Überlebens stehen.“

Vor dem Krieg war die Ukraine einer der größten Getreideexporteure der Welt. Im Vorkriegsjahr 2021 entfielen allein auf Weizen 19,4 Millionen Tonnen, fast zehn Prozent der weltweiten Exportmenge. Dementsprechend ist Landwirtschaftsminister in friedlicheren Zeiten durchaus ein Amt, das Möglichkeiten für gute Nachrichten bietet. Doch der 44 Jahre Solskyj übernahm es erst nach dem russischen Überfall auf die Ukraine, genau einen Monat nach Kriegsbeginn.