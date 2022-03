Überfall auf die Ukraine : Was wusste Xi Jinping?

Russland soll China früh in seine Kriegspläne eingeweiht haben, heißt es in einem westlichen Geheimdienstbericht. Fake News, sagt Peking.

Putin und Xi bei ihrem Treffen während der Olympischen Winterspiele in Peking, am 4. Februar 2022 Bild: AP

Einem westlichen Geheimdienstbericht zufolge haben ranghohe chinesische Regierungsvertreter Anfang Februar ihre russischen Gesprächspartner dazu aufgerufen, nicht vor dem Ende der Olympischen Winterspiele in die Ukraine einzumarschieren. Das berichtete die „New York Times“ am Donnerstag unter Berufung auf ranghohe amerikanische Quellen und einen europäischen Regierungsvertreter. Fakt ist, dass der russische Präsident die Entsendung von Truppen in die Ost­ukraine am Tag nach der Abschlussfeier der Olympischen Spiele verkündete.

Nach Darstellung der „New York Times“ deutet der Geheimdienstbericht darauf hin, dass die chinesische Seite „ein gewisses Maß an direktem Wissen über Russlands Kriegspläne oder Absichten hatte“. Aus den Informationen gehe laut einer Quelle aber nicht klar hervor, ob die beiden Staatschefs Xi Jinping und Wladimir Putin persönlich über die Invasionspläne gesprochen hätten.