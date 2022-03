Sympathien für Putins Krieg : Warum Serbien nicht von Russlands Seite weicht

Ein Putin-Konterfei auf einer serbisch-nationalistischen Kundgebung am vergangenen Freitag in Belgrad Bild: AFP

An diesem Donnerstag tritt Außenministerin Annalena Baerbock eine dreitägige Südosteuropa-Reise an, die vor allem Präsenz demonstrieren soll. Das Signal lautet: Europa hat die Region genau im Blick, auf eine Krise wird man entschieden reagieren. Im Hintergrund steht die Befürchtung, Russland könne versuchen, gleichsam als Ablenkungsmanöver die Region zu destabilisieren.

Michael Martens Korrespondent für südosteuropäische Länder mit Sitz in Wien. Folgen Ich folge



Baerbock wird am Donnerstag zunächst Gespräche in Bosnien-Hercegovina und im Kosovo führen, am Freitag dann in Belgrad. Den Abschluss bilden am Samstag Gespräche in der moldauischen Hauptstadt Chișinău, wo die Regierung wegen der zahlreichen Flüchtlinge aus der Ukraine finanziell mit dem Rücken zur Wand steht.

Der schwierigste Teil der Reise dürfte jener in Belgrad und indirekt auch der Auftakt in Sarajevo sein. Serbien und die zu Bosnien gehörende bosnische Serbenrepublik sind in Europa die einzigen Staaten oder Teilgebiete außerhalb von Putins Machtbereich, in denen es bei einem maßgeblichen Teil der Bevölkerung sowie in den Medien Sympathien für Putins Krieg gegen die Ukraine gibt.

Milorad Dodik, der Präsident der bosnischen Serben, sagte unlängst in einem Gespräch mit der F.A.Z. (das allerdings einige Tage vor dem russischen Angriff geführt wurde), es sei ihm „eine Ehre“, gute Beziehungen zu Putin zu haben. Bilder einer Demonstration mit Tausenden Teilnehmern in Belgrad, die mit russischen Fahnen, Putin-Bildern und Z-Schildern durch die Stadt zogen, gingen um die Welt. Eine ähnlich große Demonstration Tage später gegen die russische Kriegspolitik fand weniger Beachtung im Ausland. Berichte über serbische Freiwillige, die für den Kreml in der Ukraine kämpfen wollen oder dies schon tun, dürften zwar zutreffen, aber eher ein Phänomen der Medienberichterstattung als ein numerisch relevanter Faktor in Putins Blutlandschaften sein.

Medien haben aus Putin eine Ikone gemacht

Die mindestens in das frühe 19. Jahrhundert zurückreichende Grundstimmung einer slawisch-orthodoxen Verbundenheit mit Russland wird in Serbien seit etwa zehn Jahren durch Medien, die zum Herrschaftssystem von Staatspräsident Aleksandar Vučić gehören, systematisch geschürt und verstärkt. Sender, Zeitungen und Portale, die eng mit der Regierung kooperieren und von ihr subventioniert werden, haben aus Putin eine Ikone gemacht. Wer das über die Jahre verfolgte, konnte kaum überrascht sein, als ein von Vučićs persönlichem Freund geführtes Belgrader Boulevardblatt am ersten Tag des jüngsten russischen Krieges mit der Schlagzeile aufmachte: „Die Ukraine hat Russland angegriffen!“. In ähnlichem Sinne wird seither meist berichtet.

Im Ausland wenig bekannt ist, dass Russland schon seit mehr als zehn Jahren eine Operationsbasis in Serbien hat: Das direkt neben dem lokalen Flughafen gelegene sogenannte „Russisch-serbische humanitäre Zentrum“ in der südserbischen Stadt Niš. Offiziell werden dort seit 2012 Katastrophenschutzmaßnahmen koordiniert, etwa bei Waldbränden, Erdbeben oder Überschwemmungen. Tatsächlich trat das Zentrum bei Naturkatastrophen immer wieder durch rasche Hilfe in Erscheinung.

Die Wahrnehmung hat freilich auch damit zu tun, dass Vučićs Medien die Projektion russischer „Soft power“ in Serbien nach Kräften fördern. So wird über russische Hilfe auf Titelseiten und zu Beginn der Abendnachrichten berichtet, während weitaus umfangreichere Maßnahmen der EU verschwiegen oder nur beiläufig erwähnt werden. Bisher ist der von westlicher Seite oft geäußerte Verdacht, der Stützpunkt in Niš diene Moskau auch als Spionagezentrum oder als Nukleus einer künftigen Militärbasis, nicht bestätigt worden. Journalisten, denen nach Anmeldung Zugang gewährt wurde, konnten auf dem Areal – kaum überraschend – tatsächlich nur Feuerwehrfahrzeuge, Zelte und ähnliches Gerät entdecken, nicht aber militärische Infrastruktur.