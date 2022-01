Internationales Zahlungssystem : Welche Folgen ein Ausschluss Russlands von Swift hätte

Aktualisiert am

Friedrich Merz steht nicht im Verdacht, einen weichen Russland-Kurs zu verfolgen. Waffenlieferungen an die Ukraine befürwortet der designierte CDU-Vorsitzende seit Wochen, um den Preis einer Invasion für den Kreml in die Höhe zu treiben. Geht es aber um Swift, hat Merz andere Töne angeschlagen. Russland vom internationalen Bankenzahlungssystem auszuschließen, warnte er Mitte Januar, könnte einer „Atombombe für die Kapitalmärkte und auch für die Waren- und Dienstleistungsbeziehungen“ gleichkommen.

Die Macht, die nicht nur Merz Swift zuspricht, hängt mit der faktischen Monopolstellung der Genossenschaft zusammen. Über das Netz der „Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication“ (Swift) wickeln mehr als 11.000 Banken, Börsen und Finanzdienstleister aus mehr als 200 Staaten die Kommunikation ab, ohne die ein grenzüberschreitender Zahlungsverkehr unmöglich wäre. Dabei wird ein Swift-Code verwendet, der vielen Deutschen eher als Bank Identifier Code, kurz BIC, bekannt ist. Mit dieser internationalen Bankleitzahl identifizieren sich die Teilnehmer. Zuletzt verzeichnete die 1973 gegründete Genossenschaft mit Sitz im belgischen La Hulpe vor den Toren Brüssels etwa 41 Millionen Nachrichten – an einem einzelnen Tag.