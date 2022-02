USA widersprechen Russland : Wer Blutkonserven auffüllt, zieht sich nicht zurück

Präsident Joe Biden entschied sich, noch einmal an Russland zu appellieren – und zwar auf internationaler Bühne. Am Donnerstag bat er seinen Außenminister Antony Blinken, vor dem UN-Sicherheitsrat deutlich zu machen, dass es noch eine diplomatische Lösung der Ukrainekrise geben könne. Seine Lageeinschätzung klang ­düster. Die Bedrohung sei gegenwärtig sehr groß. Russland ziehe seine ­Truppen nicht zurück, sondern verlege mehr Soldaten an die Grenze. Alles deute auf einen Angriff „in den nächsten paar Tagen“.

Blinken hob kurz darauf in New York hervor, kein anderes Gremium sei besser geeignet, um diese Krise zu behandeln, schließlich sei es Aufgabe des UN-Sicherheitsrats, Frieden und Sicherheit zu bewahren. Dann breitete Blinken unterschiedliche Szenarien einer „False Flag“-Operation aus, die Moskau als Vorwurf für einen Angriff dienen könnten.

„Ich bin nicht hier, um einen Krieg zu starten“

Er wisse, dass die amerikanische Strategie, Geheimdiensterkenntnisse offenzulegen, Fragen hervorgerufen habe – auch wegen eines Präzedenzfalls just hier im UN-Sicherheitsrat, sagte Blinken unter Verweis auf Colin Powells Rede 2003 vor dem Irakkrieg. Er wolle daher klar sagen: „Ich bin nicht hier, um einen Krieg zu starten, sondern, um einen zu verhindern.“ Er habe deshalb seinem russischen Kollege Sergej Lawrow vorgeschlagen, sich nächste Woche in Europa zu treffen.

Am Mittwochabend hatte ein ranghoher Regierungsvertreter geäußert, der Kreml habe in den vergangenen Tagen seine Truppenpräsenz um „bis zu 7000“ Soldaten erhöht. Moskaus Ankündigung, einige seiner Einheiten abzuziehen, sei „falsch“. Weiter sagte er: „Russland sagt, es wolle eine diplomatische Lösung finden, aber seine Handlungen deuten auf das Gegenteil hin.“

Er bekräftigte zudem, dass Russland „jederzeit“ eine Operation starten könne, die als Vorwand für eine Invasion der Ukraine dienen würde. Der vermeintliche Rückzug der Russen bestimmte auch das Treffen der NATO-Verteidigungsminister in Brüssel.

Der amerikanische Verteidigungsminister hatte eine klare Botschaft, als er sich am Donnerstag zu Wort meldete. Die Russen hätten gesagt, dass sie einige ihrer Truppen von der ukrainischen Grenze zurückzögen, so Lloyd Austin, „doch wir sehen das nicht“. Stattdessen würden die inzwischen auf 150.000 Mann angewachsenen Kräfte sogar noch verstärkt, auch in den vergangenen Tagen.

„Wir sehen, wie sich einige dieser Einheiten der Grenze nähern. Wir sehen, wie sie mehr Kampf- und Unterstützungsflugzeuge heranführen. Wir sehen, wie sie im Schwarzen Meer ihre Einsatzbereitschaft erhöhen. Wir sehen sogar, wie sie ihre Reserven an Blutkonserven aufstocken.“ Als früherer Soldat wisse er, fügte der pensionierte General hinzu, dass man so etwas nicht ohne Grund mache und sicher nicht, wenn man abziehen wolle.

Russland zieht nur „Amateure“ ab

In Militärkreisen hieß es, dass tatsächlich einige Einheiten in ihre Stützpunkte zurückgekehrt seien, wie vom russischen Verteidigungsministerium berichtet. Allerdings handle es sich dabei hauptsächlich um solche Truppenteile, die Rekruten ausbildeten. „Das sind die Amateure, noch nicht die Profis“, sagte ein Fachmann. Außerdem handle es sich ausschließlich um Einheiten aus demselben Militärbezirk, nicht aber um Verstärkungen aus den zentralen und östlichen Bezirken, die weite Strecken zurücklegen müssen.

Als wichtiger Indikator dafür, ob die Russen deeskalieren, gilt daher, ob wirklich alle rund 30.000 Soldaten aus Belarus abgezogen werden, die dort stationiert wurden. So hatte es Moskau für das Ende der „Manöver“ am Sonntag angekündigt.

Hinzu kamen Berichte über heftigen Artilleriebeschuss durch prorussische Separatisten in der Ostukraine, die durch die OSZE-Beobachtermission bestätigt wurden. Man sei noch dabei, dies zu analysieren, sagte Austin, fügte aber gleich hinzu: „Wir haben seit einiger Zeit gesagt, dass Russland so etwas tun könnte, um einen militärischen Konflikt zu rechtfertigen.“ Über den jüngsten Cyberangriff auf Internetseiten ukrainischer Banken und des Verteidigungsministeriums sagte er, ein solches Vorgehen stamme aus „Putins Lehrbuch“.

Zuvor hatte das State Department Moskau vorgeworfen, mit unbegründeten Vorwürfen in der ostukrainischen Region Donbass einen Vorwand für einen Einmarsch in das Nachbarland schaffen zu wollen. Russische Medien hatten kürzlich Artikel und Fotos zu angeblichen Massengräbern in der von prorussischen Separatisten kontrollierten Region veröffentlicht. Der russische Präsident Wladimir Putin hatte in diesem Zusammenhang von einem „Genozid“ gesprochen.

„Behauptungen basieren nicht auf der Wahrheit“

Blinkens Sprecher Ned Price sagte: „Das sind falsche Schilderungen, die Russland entwickelt, um sie als Vorwand für ein militärisches Vorgehen gegen die Ukraine zu verwenden. Diese Behauptungen basieren nicht auf der Wahrheit.“

Nicht nur in Osteuropa nehmen die Spannungen zwischen Russland und Amerika zu. Das Pentagon teilte mit, dass russische Kampfflugzeuge am Wochenende über dem Mittelmeer drei Flugzeuge der amerikanischen Marine abgefangen hätten. In einem Fall hätten sie sich einer Maschine gefährlich genähert. Die amerikanischen Seefernaufklärer vom Typ P-8A seien auf „unprofessionelle“ Weise abgefangen worden, teilte ein Pentagon-Sprecher am Mittwoch mit. Die Flugzeuge hätten sich jeweils „im internationalen Luftraum über dem Mittelmeer“ befunden.