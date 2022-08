Kämpfe im Süden der Ukraine : Hat die Offensive begonnen – oder doch noch nicht?

Russische Angriffe gehen weiter: Zerstörte Häuser am Montag in Mykolajiw nahe der Front in der Südukraine Bild: AFP

Die Rede des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Montagabend ließ Raum für Interpretationen. „Wenn sie überleben wollen, ist es für die russischen Soldaten höchste Zeit zu fliehen“, sagte Selenskyj wenige Stunden nachdem das ukrainische Militär den Beginn von Offensivaktionen im Süden der Ukraine verkündet hatte. „Die Okkupanten müssen wissen: Wir werden sie bis zur Grenze jagen.“ Diese Worte passten in das Bild, das am Montag angesichts sich überschlagender Meldungen von Explosionen und Kämpfen zeitweise entstehen konnte: Die große Offensive zur Befreiung von Cherson, über die seit Wochen spekuliert wird, hat begonnen. Aber Selenskyj sagte auch: „Wer will wissen, wie unsere Pläne sind? Sie werden von keiner wirklich verantwortlichen Person etwas Konkretes hören.“ Das klang so, als habe noch nichts Großes begonnen.

Reinhard Veser Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge



Auch diese Sätze deckten sich mit den früheren Äußerungen des ukrainischen Militärs. Die Sprecherin des Kommandos Süd Natalija Humenjuk, die mit ihren Worten von den „Gegenangriffen“ den Sturm hoffnungsvoller Erwartungen in ukrainischen Medien und sozialen Netzen ausgelöst hatte, hatte keine Angaben über deren Ort und Umfang gemacht. Solche Operationen „lieben die Stille“, schrieb sie auf Facebook. Auch andere Vertreter der ukrainischen Führung hatten schon im Laufe des Nachmittags vor überzogenen Interpretationen des Geschehens gewarnt: „Ich verstehe unsere Wünsche und Träume“, schrieb Selenskyjs Berater Mychajlo Podoljak in seinem Telegram-Kanal. Doch bis zu offiziellen Erklärungen des ukrainischen Militärs sollten keine „supersensationellen Erklärungen“ gemacht werden.

Berichte über befreite Ortschaften nicht bestätigt

Am Dienstag sprach das Kommando Süd der ukrainischen Streitkräfte wieder von „Positionskämpfen zur Verbesserung der Lage an der Front“. Berichte über angeblich befreite Ortschaften wurden nicht bestätigt. Ob es tatsächlich bedeutende Veränderungen an der Front gegeben hat, blieb unklar. Doch sicher scheint zu sein, dass die Kämpfe im Süden der Ukraine am Montag deutlich heftiger waren als sonst. Das geht aus einer Vielzahl von Meldungen in ukrainischen Medien, ukrainischen und russischen Telegram-Kanälen sowie den täglichen Lageanalysen des britischen Verteidigungsministeriums und des amerikanischen Thinktanks „Institute for the Study of War“ hervor.

An einigen Stellen scheint den ukrainischen Truppen am Montag zumindest zeitweise ein Durchbruch durch russische Verteidigungslinien gelungen zu sein. Das ging sowohl aus ukrainischen Meldungen als auch aus den Berichten einiger russischer Militärblogger hervor. Während die staatlichen russischen Medien noch zur Lage in der Südukraine schwiegen, schrieben manche von ihnen über massiven Artilleriebeschuss, ukrainische Vorstöße und eine „beunruhigende Lage“. Besonderes Aufsehen erregte die von ukrainischer Seite kommende Meldung, das 109. Regiment der „Volksrepublik Donezk“ habe seine Positionen verlassen.