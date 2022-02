Moskau kündigt „Minsk“ auf : Putin auf Kriegskurs

Der Krieg könnte jede Stunde beginnen. Die Invasionsarmee, die der Kreml rund um die Ukraine aufmarschieren ließ, braucht keine weiteren Vorbereitungen mehr, um loszuschlagen. Putins Hilfstruppen im Donbass schießen sich schon ein. Die propagandistische Vorarbeit („Völkermord“) hatte der russische Präsident sogar persönlich übernommen, in Gegenwart des Bundeskanzlers.

Dass Putin nun auch noch das Minsker Abkommen beerdigte, ist ein weiterer Tiefschlag für die Last-minute-Diplomatie, mit der die westlichen Verbündeten versuchen, den Kreml doch noch von seinem Kriegskurs abzubringen. Am meisten litte unter Putins Einmarschbefehl die Ukraine. Aber auch Russland selbst und das westliche Europa müssten einen hohen Preis zahlen. Noch immer glauben daher manche, dass Putin nur blufft – in der Annahme, der Westen werde aus Angst vor dem angedrohten Krieg und vor den wirtschaftlichen Folgen einer Sanktionsschlacht doch noch die Forderungen des Kremls erfüllen.

Neuauflage der Breschnew-Doktrin

Die haben nur sehr am Rand mit der Sorge um die Menschenrechte der Russen in der Ukraine zu tun. Putin will einen Cordon sanitaire errichten, der verhindert, dass die Ideen der Demokratie, der Gewaltenteilung und des Rechtsstaats bis an die Grenzen seines Reiches vordringen, wo sie in der Tat zu einer Gefahr würden – für sein Regime. Das sind seine „Sicherheitsinteressen“, die auch in Deutschland immer noch Fürsprecher finden. Zu diesem Gürtel, über dessen Schicksal Moskau entscheiden will, gehört schon Belarus. Putin will ihn um die Ukraine verlängern; fügt „die Schöne“ sich nicht, dann eben mit Gewalt. Dahinter steckt eine Neuauflage der Breschnew-Doktrin, die besagte, dass die Satellitenstaaten Moskaus nur über eine „begrenzte Souveränität“ verfügten.

In dieser Frage aber haben die westlichen Demokratien keinen Verhandlungsspielraum – wenn sie nicht ihre Kernprinzipien verraten wollen. Das würde irreparable Schäden an ihrer Glaubwürdigkeit anrichten, auf die es gerade in der Konfrontation mit autoritären Herrschern ankommt. Zum Selbstbestimmungsrecht der Völker, zum Verzicht auf eine gewaltsame Änderung der Grenzen und zum Recht auf freie Bündniswahl hat sich freilich nicht nur der Westen bekannt; auch Moskau, ständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat, stimmte zu.

Doch der völkerrechtswidrigen Besetzung und Annexion der Krim folgte nur eine Reaktion des überrumpelten Westens, die Putin offenkundig als erträglich empfand. Sie könnte ihn zu der Einschätzung verleitet haben, dass auch ein weiterer Griff nach der Ukraine nur vorübergehende Empörung in den von ihm für schwach und dekadent gehaltenen Demokratien zur Folge hätte. Außerdem ließ Putin noch nie die kleinste Chance aus, einen Keil in EU und NATO zu treiben.

Der Erpressungsversuch erweist sich als kontraproduktiv

Ganz so einig, wie das atlantische Bündnis sich präsentiert, sind ihre Mitglieder nicht; das zeigt die Debatte über die Lastenteilung bei den Sanktionen. Doch wenn die NATO wirklich „hirntot“ gewesen sein sollte, wie von Macron diagnostiziert, dann hat Putin sie wiederauferstehen lassen. Wenn es dem Kreml tatsächlich darum gehen würde, das atlantische Bündnis zurückzudrängen, dann hätte sich sein Erpressungsversuch schon jetzt als kontraproduktiv erwiesen. Putins Bereitschaft, die Drohung mit Krieg einzusetzen, um seinen Einflussbereich auszudehnen, lässt die Frontstaaten der Allianz nach einer stärkeren Präsenz der NATO rufen. Selbst neutrale Länder wie Schweden und Finnland denken über eine Mitgliedschaft nach. Und sogar die von der SPD geführte Bundesregierung will den Verteidigungsetat erhöhen.

Kann Putin sich so verkalkuliert haben? Oder erschafft er sich auf diesem Weg ganz gezielt die „Bedrohung“, die er braucht, um sein marodes Reich zusammenzuhalten, in dem nur die Apparate für die Repression im Inneren und die Aggression nach außen gut funktionieren?

Wie dem auch sei: Illusionen, mit wem man es in Moskau zu tun hat, kann keiner mehr haben. Putin sucht die Konfrontation. Ob ihn die Androhung wirtschaftlicher Sanktionen davon abschreckt, mit militärischer Gewalt die Grenzen in Europa zu revidieren, ist noch offen. In jedem Fall muss die NATO ihre Fähigkeit zu militärischer Abschreckung in Europa stärken. Dazu gehört, woran Putins Vorführung von Atomraketen aller Art erinnerte, auch die Abschreckung mit Nuklearwaffen. Die NATO verlässt sich dabei vor allem auf das Arsenal Washingtons. Die Amerikaner nimmt Putin auch deshalb ernst. Doch können die Europäer, man denke an Trump, sich nicht darauf verlassen, dass der amerikanische Atomschirm ewig über ihnen aufgespannt bleibt. Die Ukrainer, die ihre Atomraketen gegen wertlose Sicherheitsgarantien abgaben, erleben gerade, was einem dann widerfahren kann.