Russlands Krieg : Die Oligarchen fürchten Putin

Im ersten Schock über den Beginn der „militärischen Spezialoperation“ gegen die Ukraine fielen kritische Worte auch von Russen, die sich sonst nicht eben kritisch äußern. So von einigen Duma-Abgeordneten der scheinoppositionellen Kommunistischen Partei. Sie störten sich daran, dass Präsident Wladimir Putin nicht nur, wie die Duma angeregt hatte, die „Volksrepubliken“ im Donbass als Staaten anerkannt und so unter Russlands „Schutz“ gestellt hatte, sondern auch, unter anderem, Kiew bombardierte.

Aber aus der vereinzelten Kritik erwuchs im Unterhaus keine Kraft, und als es am Freitagmorgen galt, einen Gesetzentwurf zu verabschieden, der für „Fakes“ über die russischen Streitkräfte drakonische Strafen vorsieht, stimmten offiziell alle anwesenden 401 Abgeordneten dafür, ohne Enthaltung, ohne Gegenstimme.

Auch aus der Gesellschaft schallen Putin bislang keine allzu lauten Widerworte entgegen. Zwar wird täglich gegen den Krieg demonstriert, in Dutzenden Städten; Tausende Russen sind festgenommen worden. Musiker, Regisseure, Influencer, Wissenschaftler wenden sich gegen die „Spezialoperation“, Petitionen werden unterschrieben.

Aber die Sicherheitskräfte sorgen dafür, dass aus solchen „Verrätern“ – so bezeichnen Putins Politiker die Kriegsgegner – keine Bewegung entsteht. Eine Website nach der anderen wird zensiert oder blockiert, Medien aufgelöst, soziale Medien gedrosselt, vermutlich, damit die Videos in der Ukraine gefallener und gefangener russischer Soldaten nicht geladen und nicht noch mehr Menschen in Russland erreichen können. Kriegsgegnern, die es trotz allem wagen, zu demonstrieren, wird jetzt angedroht, sie als „Extremisten“ auf Jahre einzusperren.

Viele Russen glauben Putins Erzählung von „Neonazis“

Nicht nur die Repression hält den Widerstand für Putins Krieg klein. Viele Russen glauben auch mindestens eine der verschiedenen Erzählungen, die Putin und sein Macht- und Medienapparat über die Ukraine verbreiten, denen zufolge dort „Neonazis“, „Nationalisten“, „Faschisten“ das friedliche „Brudervolk“ als „Geiseln“ genommen hätten, und zwar im Auftrag westlicher Mächte, welche die Ukraine als „Werkzeug“ gegen Russland benutzten. Ob es wirklich 68 Prozent sind, die laut dem kremlnahen Umfrageinstitut WZIOM die „Spezialoperation“ unterstützen sollen – und 22 Prozent dagegen – , ist fraglich; andere Soziologen sehen eine Spaltung der Gesellschaft.

Ist auch die Elite gespalten? Anonyme Äußerungen aus Regierungskreisen zeugen von Angst, großer Ungewissheit, auch Ohnmacht. Meist sind die Staatsdiener, mit denen russische Journalisten sprechen können, mit Finanz- und Wirtschaftspolitik befasst, also damit, die Folgen der westlichen Sanktionen für Russland abzufedern. Die Funktionäre aus diesem „Block“ sind indes die natürlichen Gegner der „Silowiki“ – der Sicherheitskräfte, Ermittler und Geheimdienstler – und sehen ihren Einfluss seit Jahren schwinden; ihnen erscheint das Schicksal früherer „systemliberaler“ Kollegen, die in Haft genommen wurden wie der frühere Wirtschaftsentwicklungsminister Alexej Uljukajew wie eine ständige Warnung.

Doch wenn Putin seine Regierung zum Rapport antreten lässt, bleibt dem Ministerpräsidenten und seinen Leuten nur zu sagen, alles sei vorbereitet, Russland sei stark, die Gegner würden sich mit den Strafmaßnahmen nur ins eigene Fleisch schneiden. Alles andere würde als Defätismus, als Verrat aufgefasst. Auch Rücktritte oder Kündigungen sind ausgeschlossen.