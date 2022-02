Lage an der ukrainischen Grenze : Ein Drittel der russischen Truppen soll in Gefechtsformation sein

Russische Panzerfahrzeuge in der Region um Rostow am Dienstag Bild: EPA

Nach Angaben aus westlichen Sicherheitskreisen ist die Zahl russischer Kampftruppen nahe der Ukraine weiter gestiegen – ungeachtet russischer Ankündigungen, dass einige Einheiten abgezogen würden. Von 110 taktischen Bataillonskampfgruppen (BTGs) ist nunmehr die Rede; weitere sollen unterwegs sein. Vor einer Woche waren es etwa 95, vor zwei Wochen 80 BTGs. Außerdem werden die Einheiten immer näher an die Grenze heran verlegt. So sollen nun zwei Drittel der 110 BTGs nicht weiter als fünfzig Kilometer von dort entfernt sein. Militärs sprechen vom Verfügungsraum, in dem die Truppen sich versammelt haben, wo Fahrzeuge betankt und Waffensysteme aufmunitioniert werden. Wiederum die Hälfte von ihnen, also rund 35 BTGs, soll sich schon gefechtsbereit in Angriffspositionen befinden. Diese Soldaten leben im Feld, ihre Stellungen sind oft getarnt oder befinden sich in Waldgebieten.

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel. Folgen Ich folge

Das bedeutet auch: Für unabhängige Militäranalytiker, die auf Informationen aus öffentlichen Quellen angewiesen sind, verschwinden die russischen Truppen zunehmend vom Radarschirm. Solange sie sich in Garnisonen oder auf Truppenübungsplätzen aufhalten, sind sie leicht zu entdecken, etwa auf den Satellitenbildern des kommerziellen Anbieters Maxar, die in den vergangenen Wochen oft zu sehen waren.

Getarnte Ausgangsstellungen sind dagegen aus der Luft nur noch für Nachrichtendienste zu erkennen, die höher aufgelöste Bilder haben und mit SAR-Technologie arbeiten. Dabei wird die Erdoberfläche mit elektromagnetischen Wellen abgetastet. So lassen sich auch durch Wolken und nachts bestimmte Aktivitäten beobachten. Solche Aufnahmen werden nicht nur mit Satelliten, sondern auch von Aufklärungsflugzeugen und von Überwachungsdrohnen der NATO und ihrer Mitgliedstaaten geliefert, die über dem Schwarzen Meer oder im ukrainischen Luftraum patrouillieren.

„Wir haben sie fest im Blick, und wir sind gewiss, dass sie sich in Stellungen nahe der Grenze begeben“, sagt ein westlicher Vertreter, der nicht näher identifiziert werden darf. Dagegen schreibt Konrad Muzyka aus Polen, der in den vergangenen Wochen die genauesten Analysen lieferte, seine Listen mit Einheiten und Stationierungsorten nicht mehr fort. Die russischen Truppen bewegten sich nun in verstreute Ausgangsstellungen. Man sehe zwar noch manche Aktivitäten – etwa auf Aufnahmen, die russische Autofahrer mit ihren Dashcams machen und in sozialen Netzwerken veröffentlichen –, doch sei eine kohärente Zuordnung nicht mehr möglich, so Muzyka. Unsere Karte zeigt daher nur Aufmarschräume an, nicht genaue Positionen.

Die Bataillonskampfgruppen bestehen im Wesentlichen aus schwer gepanzerten Verbänden. Sie werden verstärkt durch Artillerie, Luftabwehr, Pioniere und elektronische Kampfführung. Ein kleinerer Teil entfällt auf hochmobile Luftlandeinheiten, die Fallschirmjäger und leicht gepanzerte Fahrzeuge hinter den gegnerischen Linien absetzen können, um strategisch bedeutsame Ziele einzunehmen, etwa Brücken und Bahnhöfe. Sie sind in der Karte gesondert hervorgehoben.

Karte Aufmarschgebiete russischer Kampftruppen Vergrößern

Das gilt auch für wichtige militärische Fähigkeiten, die nicht direkt den BTGs zugeordnet sind. So hat Russland vier Bataillone in Stellung gebracht, die über das Kurzstreckensystem Iskander-M verfügen. Diese ballistischen Kurzstreckenraketen haben eine Reichweite von bis zu 500 Kilometern. Sie tragen schwere Gefechtsköpfe und würden im Kriegsfall gegen Hochwertziele eingesetzt, etwa Führungsstellen der ukrainischen Streitkräfte.

Eine wichtige Rolle spielt auch das Raketenabwehrsystem S400, das als leistungsfähigstes seiner Art gilt. Es kann Dutzende fliegende Ziele gleichzeitig bekämpfen und legt so eine Art Schutzschirm um die Truppen, mit einem Radius von bis zu 400 Kilometern. Weitere besondere Fähigkeiten wie schwere Artillerie, Raketenwerfer und Spezialkräfte sind ebenfalls vorhanden, aber nicht abgebildet. Insgesamt liegt die Zahl russischer Truppen bei mehr als 160.000.

Mit der Anerkennung der „Volksrepu­bliken“ Luhansk und Donezk kann Russland nun auch offiziell seine Truppen auf deren Territorium stationieren. Präsident Putin hat in den entsprechenden Dekreten die Entsendung einer „friedenserhaltenden Mission“ angeordnet. Nach Augenzeugenberichten querten die ersten Panzerkolonnen schon in der Nacht zu Dienstag die Grenzen, auch in der Stadt Donezk wurde russisches Militär gesichtet. Tatsächlich operieren russische Truppen aber schon seit 2014 in den abtrünnigen Gebieten, wenn auch in geringer Zahl. Sie unterstützen die Milizen, insbesondere in der Ausbildung und mit Spezialfähigkeiten. Die Zahl der bewaffneten Separatisten wird auf 30.000 bis 35.000 geschätzt.

Westliche Militärs und Geheimdienstler sagen, dass das russische Truppendispositiv einen Angriff auf die Ukraine von drei Seiten aus ermöglicht. In diesem Fall würde es darum gehen, die stärksten ukrainischen Einheiten, die entlang der Kontaktlinie mit den Separatisten im Osten stationiert sind, in die Zange zu nehmen und zu isolieren. Gleichzeitig könnten Kräfte im Norden von Belarus und Russland aus auf beiden Seiten des Dnjepr nach Kiew vorstoßen und die Hauptstadt umstellen.

Ähnlich wäre das Vorgehen rund um Charkiw im Nordosten und Odessa im Süden, die beiden nächstgrößeren Städte. Im Süden kämen dann die insgesamt elf Landungsschiffe zum Einsatz, die Russland im Schwarzen Meer aus mehreren Regionen zusammengezogen hat. Insgesamt sollen dort drei Brigaden mit Marineinfanteristen im Einsatz sein. Militärfachleute weisen darauf hin, dass sich russische Truppen nicht unbedingt in großer Zahl in Häuserkämpfe begeben müssten. Es wäre auch möglich, dass nur Spezialtruppen Regierungsgebäude, Rundfunkstationen und Kraftwerke erobern und so de facto die Kontrolle übernehmen.

Ob Putin den Befehl zu einem solchen Einsatz erteilt hat und derzeit die ersten Phasen laufen, ist ungewiss. Denkbar ist auch eine kleinere Operation zur Erweiterung der Separatistengebiete im Osten – oder ein Abzug von Truppen, falls Putin sich mit dem Erreichten zufriedengibt.