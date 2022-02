Ukraine-Konflikt : Rumänien will mehr NATO-Truppen im Land

Fahrzeuge der amerikanischen Streitkräfte kommen am 11. Februar 2022 auf einem Flughafen nahe der rumänischen Hafenstadt Constanta an. Bild: AP

Als NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg bei einem Besuch in Rumänien vorige Woche ankündigte, die Allianz werde ihre Präsenz im größten Staat Südosteuropas verstärken, stieß er damit auf deutliche Zustimmung. Umfragen zeigen seit Jahren konstant, dass eine klare Mehrheit der rumänischen Bevölkerung die Mitgliedschaft des Landes in dem amerikanisch geführten Bündnis begrüßt. Rumänien gehört seit 2004 der NATO an. Als die USA unlängst die Verlegung von etwa 1000 weiteren amerikanischen Soldaten nach Rumänien ankündigten (etwa 900 sind schon dort stationiert), wurde dies in Bukarest als Erfolg gewertet. Die ersten zusätzlichen Einheiten trafen Anfang Februar auf dem amerikanischen Stützpunkt unweit der Schwarzmeerstadt Constanța ein.

Michael Martens Korrespondent für südosteuropäische Länder mit Sitz in Wien. Folgen Ich folge



Zwar rechnen sich mehr als 85 Prozent der rumänischen Bevölkerung der orthodoxen Kirche zu, aber das übersetzt sich keinesfalls in eine Nähe zum ebenfalls orthodoxen Russland. Rumänien definiert sich als politisch und kulturell dem Westen zugehörig. Das ist in der Region nicht selbstverständlich. In Rumäniens Nachbarstaaten Bulgarien und Serbien, wo orthodoxe Bande durch eine nicht nur in der kyrillischen Schrift zum Ausdruck kommende sprachliche Nähe zu Russland verstärkt werden, ist die Stimmung anders.