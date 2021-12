Neue Drohungen gegenüber Kiew : Putins wehrhafte Besorgnis

Aktualisiert am

Washington will zusammen mit vier Nato-Partnern und Russland über Moskaus „rote Linien“ sprechen. Putin selbst verschärft die Tonlage im Ukraine-Konflikt: Er spricht gar von einem „Genozid“ im Donbass.

Im Schützengraben: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am 6. Dezember bei einem Besuch in der Region Donezk. Bild: AP

Wladimir Putin hat sein Gespräch mit dem amerikanischen Präsidenten Joe Biden vom Dienstagabend rasch als „konstruktiv“ bezeichnet. Dass Russlands Präsident dafür guten Grund hat, wird immer deutlicher. Bald nach dem Gespräch kündigte Moskau Dialoge an, einerseits mit der NATO, andererseits bilateral mit den Vereinigten Staaten, die im Gespräch vereinbart worden seien. Als Ziele dafür hat Moskau eine Diskussion über von Putin genannte „rote Linien“ angegeben: Man will jede künftige Ost-Erweiterung des Bündnisses sowie jede „bedrohliche“ Stationierung von Waffensystemen in russischen Nachbarländern verhindern.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau. Folgen Ich folge Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel. Folgen Ich folge

Mit Blick auf den multilateralen Dialog stellte dann der amerikanische Präsident ein Treffen mit Russland in Aussicht, an dem „mindestens vier unserer NATO-Verbündeten“ teilnehmen sollten. Dabei solle es um Putins Sorgen gehen und darum, „ob wir irgendein Arrangement ausarbeiten können, um die Temperatur an der östlichen Front zu senken“. Diese Ankündigung erzeugte dort freilich sogleich Unruhe. Die vier Verbündeten, auf die Biden anspielte und die er unmittelbar nach dem Telefonat mit Putin unterrichtet hatte, sind alle Westeuropäer: Deutschland, Frankreich, Italien und das Vereinigte Königreich. „NATO-Quint“ heißt dieses Format, das auch bei Ministertreffen üblich ist. Polen und die Balten gehören nicht dazu.

„Heilige Verpflichtung zum Beistand“

„Russland sollte unter keinen Umständen darüber mitbestimmen dürfen, wer Mitglied der NATO wird oder nicht“, warnte die estnische Ministerpräsidentin Kaja Kallas. Der Kreml versuche, Europa in Einflusssphären aufzuteilen. „Wir kennen das aus unserer eigenen Geschichte, und wir sind keineswegs naiv“, so Kallas.

Das Weiße Haus bemühte sich, den Eindruck zu zerstreuen, dass man über die Köpfe der östlichen Staaten hinweg mit Moskau verhandeln werde. Deshalb rief Biden am Donnerstag zunächst den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj an, danach die „Bukarest Neun“, das sind sämtliche NATO-Partner im Osten, von Estland im Norden bis Bulgarien im Süden. Biden habe Selenskyj versichert, „dass die Ukraine mit am Tisch sitzt, wenn sie auf der Tagesordnung steht“.

Den östlichen Verbündeten gab er eine solche Zusage freilich nicht. Amerika wisse aber, dass nicht nur die Ukraine bedroht sei, sagte ein hoher Beamter anschließend. Biden habe noch einmal die „heilige Verpflichtung“ zum Beistand unterstrichen. Man werde bei der NATO weiter darüber reden, wie die Truppenaufstellung dort „verfeinert“ werden könne.

Vorige Woche hatte schon Außenminister Antony Blinken in Riga Erwartungen geweckt, dass Amerika seine Präsenz dort verstärken werde. Biden sagte am Mittwoch, es werde „wahrscheinlich mehr Truppen geben“. Es scheint, als bleibe Washington so vage, um Spielraum in den Gesprächen mit Moskau zu haben. Eigentlich wäre der NATO-Russland-Rat das Format für den sicherheitspolitischen Austausch mit Russland – dafür war das Gremium 2002 geschaffen worden.

Mehr zum Thema 1/

Die letzte Sitzung liegt jedoch lange zurück, sie fand im Sommer 2019 statt. Seitdem hat Moskau jedes Gesprächsangebot der Allianz ausgeschlagen und jüngst sogar seine offizielle Vertretung bei der NATO geschlossen. Deren Generalsekretär, Jens Stoltenberg, hebt bei jeder Gelegenheit hervor, dass die Tür für Gespräche in diesem Rahmen offen bleibe, doch ist das Format für den Kreml nicht mehr interessant: Er traf dort stets auf eine geschlossene Front von Verbündeten.