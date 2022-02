Aktualisiert am

Lage in der Ukraine

Lage in der Ukraine :

Lage in der Ukraine : „Wir fürchten nichts und niemanden“

Ukrainer am Dienstag vor der russischen Botschaft in Kiew. Bild: EPA

Die Ukraine hat mit größter Besorgnis auf das Vorgehen Russlands im Konflikt um die ostukrainischen „Volksrepubliken“ DNR und LNR reagiert. Nachdem Russlands Präsident Wladimir Putin DNR und LNR als Staaten anerkannt hatte, wandte sich Staatspräsident Wolodymyr Selenskyj in der Nacht zu Dienstag mit einer Ansprache an die Bevölkerung. Das Vorgehen Russlands sei „eindeutig als Verletzung der Souveränität und territorialen Integrität“ seines Landes zu werten. „Die gesamte Verantwortung für alle sich aus dieser Entscheidung ergebenden Folgen liegt bei Russland.“ Moskau habe den „einseitigen Austritt aus den Minsker Vereinbarungen und die Missachtung der Entscheidungen im Rahmen des Normandie-Formats“ zu verantworten. Offenbar legalisiere Russland damit „seine Truppen, die sich faktisch seit 2014 in den besetzten Teilen des Donbass befinden“.

Gerhard Gnauck Politischer Korrespondent für Polen, die Ukraine, Estland, Lettland und Litauen mit Sitz in Warschau. Folgen Ich folge



Zugleich versuchte der Präsident, die Bevölkerung zu beruhigen. „Wir bleiben ruhig und voller Selbstvertrauen“, sagte Selenskyj in der Rede. Er dankte der „klugen Nation, die trotz alledem ihren kühlen Kopf bewahrt, ruhig und ausgeglichen reagiert. Wir sind seit langem und zu allem bereit, aber Grund für schlaflose Nächte gibt es nicht.“ Die Ukraine hat laut Selenskyj Sitzungen des UN-Sicherheitsrats und der OSZE beantragt. Kiew bestehe auch auf der „vollwertigen Arbeit der Beobachtermission SMM der OSZE, um Provokationen und eine darauf folgende Eskalation zu verhindern“.