Strategie im Ukraine-Krieg : Greift Russland absichtlich zivile Ziele an?

Am Montagmorgen tauchten neue Bilder und Videos aus Charkiw auf: Wieder lagen Wohnblöcke in Trümmern, die in der Nacht zuvor von Raketen getroffen worden waren. Solche Aufnahmen gab es auch aus anderen Städten. In Mariupol am Schwarzen Meer und in Irpin, einem Vorort am nordwestlichen Rand von Kiew, standen ganze Straßenzüge in Flammen.

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel. Folgen Ich folge

In Irpin wurden am Sonntag Zivilisten angegriffen, die in einem humanitären Korridor die Stadt verlassen wollten. Nach ukrainischen Angaben wurden dabei acht Menschen getötet. Fotos zeigen eine Familie, Eltern und zwei Kinder, die tödlich getroffen wurden. Das sind nur ein paar Belege dafür, dass die russischen Truppen gezielt Zivilisten angreifen. Es ist Teil einer erprobten Kriegsstrategie, die sich nicht nach internationalen Normen richtet. Denn nach diesen handelt es sich um Kriegsverbrechen.

Es hat etwas gedauert, bis westliche Regierungen das auch beim Namen nennen. Nun aber ist dieser Punkt erreicht. „Wir haben sehr glaubwürdige Berichte über vorsätzliche Angriffe auf Zivilisten gesehen, die ein Kriegsverbrechen darstellen würden“, sagte der amerikanische Außenminister Antony Blinken am Sonntagabend dem Sender CNN. Das war immer noch vorsichtig in der Diktion, aber es ging weiter als vorige Woche. Da hatte Blinken von „schändlichen“ Angriffen auf Schulen, Krankenhäuser sowie die Versorgung mit Strom, Wasser und Wärme gesprochen, aber noch nicht von Kriegsverbrechen. „Wir können nicht definitiv sagen, dass sie absichtlich zivile Wohngebiete und Zivilisten treffen“, erläuterte ein Beamter des Verteidigungsministeriums. Das war am vorigen Dienstag.

Auch der Einsatz international geächteter Waffen wird nun neu bewertet. „Wir haben sehr glaubwürdige Berichte über den Einsatz von gewissen Waffen gesehen“, sagte Blinken CNN am Sonntag. Das bezog sich offenbar auf Streubomben. Bis einschließlich Freitag hatte es bei den täglichen Briefings im Pentagon geheißen, dass man deren Einsatz ebenso wenig bestätigen könne wie die Verwendung von Aerosol-Bomben. Da hatte sich die NATO schon anders positioniert. „Wir haben die Verwendung von Streubomben gesehen, und wir haben Berichte über die Benutzung anderer Waffen gesehen, die gegen internationales Recht verstoßen würden“, sagte ihr Generalsekretär Jens Stoltenberg am selben Tag.

Intern liegen der Allianz Bilder vor, die eine Person zeigen, die von russischer Streumunition getroffen wurde. Darauf ist die Seriennummer eines sogenannten „Bomblets“ zu erkennen. Seit Mitte vergangener Woche sind zudem mehrere Aufnahmen aus der Ukraine aufgetaucht, die nicht detonierte Submunition zeigen.

646 Bomblets in einer Rakete

Am Montagmorgen wurde ein Video veröffentlicht, auf dem aller Wahrscheinlichkeit nach die Ladesektion einer Rakete des Typs 9M55K zu sehen ist; sie war vor einem Wohnhaus in den Boden eingeschlagen. Dabei handelt es sich um einen Gefechtskopf, der sich über dem Zielgebiet öffnet und rotierend 646 Bomblets freisetzt, die jeweils im Umkreis von zehn Metern bis zu 120 Millimeter Panzerstahl durchschlagen können. Verschossen werden die Raketen mit dem Mehrfachraketenwerfer BM-30 Smertsch (Tornado). Eine Batterie mit vier Werfern deckt eine Fläche von 800 mal 800 Metern ein.

Der Einsatz solcher Waffen wurde 2010 in einer UN-Konvention geächtet, insbesondere weil nicht explodierte Submunition eine bleibende Gefahr für Zivilisten darstellt, auch nach dem Ende von Konflikten. Dieser Konvention sind bisher 110 Staaten beigetreten, darunter Deutschland und die meisten EU-Staaten, nicht jedoch die Vereinigten Staaten, China, Russland und die Ukraine. Natürlich ist der Einsatz solcher Streumunition gegen Zivilisten in jedem Fall ein Kriegsverbrechen. Das gilt auch für Aerosolraketen, deren verheerende Zerstörungskraft an taktische Nuklearwaffen heranreicht. Sie werden vom schweren Flammenwerfersystem TOS-1 Buratino verschossen. Eine Salve von dreißig Raketen zerstört alles auf einer Fläche von drei Fußballfeldern. Westliche Dienste haben diese Systeme nahe den Grenzen der Ukraine gesichtet, jedoch deren Verwendung bisher nicht bestätigt.