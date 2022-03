Erhöhte Alarmbereitschaft : Drei französische Atom-U-Boote zu Manövern ausgelaufen

Frankreich hat die Alarmbereitschaft seiner nuklearen Streitmacht erhöht. Darauf lässt die Meldung schließen, dass in den vergangenen Tagen drei der insgesamt vier Atom-U-Boote (SNLE) zu Manövern unter See unterwegs waren. Vermeldet hat dies als erstes die bretonische Regionalzeitung „Telegramme de Brest“, die über den besten Beobachtungsposten auf den französischen Marinestützpunkt Ile Longue, eine Landzunge in der Brester Bucht verfügt. Die renommierte Militärzeitschrift „Air & Cosmos“ wies darauf hin, wie ungewöhnlich es ist, dass mehr als ein französisches Atom-U-Boot unter See in Bereitschaft ist.

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris. Folgen Ich folge



Jedes Atom-U-Boot kann bis 16 Interkontinental-Raketen vom Typ M51 mitführen. Zu Beginn des Ukrainekrieges wurde die Bereitschaft bereits erhöht und es wurden zwei Atom-U-Boote auf Patrouille entsandt. Der Generalstabschef der französischen Armee, Thierry Burkhard, hat zu den Atom-U-Booten nichts mitgeteilt. Auch Präsident Emmanuel Macron hat sich als Chef der Armee nicht dazu geäußert. Aber beide haben den Artikel der Fachzeitschrift nicht dementieren lassen. Der Verteidigungsfachmann Francois Heisbourg merkte an, dass es Teil der nuklearen Abschreckungsdoktrin sei, diese nicht zu kommentieren. Das Signal der drei patrouillierenden Atom-U-Boote solle jedoch wahrgenommen werden. Heisbourg war an der Ausarbeitung mehrerer „Weißbücher“ zur Verteidigung beteiligt.

Präsidentschaftskandidatin weiß die Zahl der Atom-U-Boote nicht

Frankreichs nukleare Abschreckung ist see- und luftgestützt. Die Anzahl der Atom-U-Boote mit ballistischen Raketen der Force océanique stratégique (FOST) wurde in der Amtszeit Jacques Chiracs von sechs auf vier verringert. Ihr Heimathafen ist der Marinestützpunkt Ile Longue in der Bretagne. Die sozialistische Präsidentschaftskandidatin Ségolène Royal machte sich bei einer Fernsehdebatte lächerlich, als sie die Zahl nicht nennen konnte. Sie riet damals, „ein, nein zwei, nein sieben“. Bis heute erwarten die Franzosen von ihrem Präsidenten oder ihrer Präsidentin, dass sie die Grundlagen der nuklearen Abschreckung beherrschen. Die Verfassung gibt dem Staatschef die Rolle des Armeechefs.

F.A.Z. Newsletter Ukraine Täglich um 12.00 Uhr ANMELDEN

Laut „Air & Cosmos“ zählt zu den möglichen Worst-Case-Szenarien im Ukrainekrieg ein konventioneller oder nuklearer Schlag Russlands auf den französischen Marinestützpunkt, der „wenig Vorlaufzeit“ lasse. Deshalb seien die Atom-U-Boote unter See, wo sie nicht auffindbar seien, vor derartigen Überraschungsangriffen geschützt, schreibt die Zeitschrift. Das zeigt auch, wie ernst französische Militärstratege das Szenario einer Ausweitung des Krieges nehmen. Präsident Macron hat wiederholt bekundet, „wir stehen nicht im Krieg mit Russland“.

Aber bereits in seinem Brief an alle Armeeangehörigen ließ er anklingen, dass Putin versucht sein könnte, Zwischenfälle zu provozieren. Der Einsatz der von modernen Radarsystemen nicht detektierbaren Hyperschallraketen „Kinschal“ durch Russland wurde als Warnsignal gewertet.

Mehr zum Thema 1/

Frankreichs Flugzeugträger Charles de Gaulle ist Teil der nuklearen Abschreckung (force aéronavale nucléaire). Er kreuzt derzeit im östlichen Mittelmeer und unterstützt die NATO-Mission zum Schutz Rumäniens. Marinegeneralstabschef Admiral Pierre Vandier hat kürzlich bei einer Pressekonferenz gesagt, dass über mitgeführte nukleare Sprengköpfe nicht kommuniziert werde. Insgesamt verfügt Frankreich aufgrund verstärkter Abrüstungsbemühungen noch über knapp 300 Atomsprengköpfe.

Verteidigungsministerin Florence Parly hat am Donnerstag in einem Kommuniqué den erfolgreichen Test einer modernisierten Mittelstrecken-Luft-Boden-Lenkwaffe vom Typ ASMP-A vermeldet. Die luftgestützte Komponente besteht aus Rafale-Kampfflugzeugen, die über die mit Nukleargefechtskopf bestückte Luft-Boden-Lenkwaffe ASMP-A verfügen. Die Modernisierung der ASMP-A war von Macrons Vorgänger Präsident François Hollande in Auftrag gegeben worden. Verteidigungsfachleute werteten es als weiteres Signal an Moskau, dass Frankreich über den erfolgreichen Test berichtet hat.

Wissen war nie wertvoller Lesen Sie jetzt F+ 30 Tage kostenlos und erhalten Sie Zugriff auf alle Artikel auf FAZ.NET. JETZT F+ LESEN

Hollande hatte in seiner Rede zur nuklearen Abschreckung 2015 in Istres Bezug auf die völkerrechtswidrige Annexion der Krim durch Russland genommen. Er betonte damals, dass „Frieden niemals als gesichert erachtet“ werden dürfe und „die Möglichkeit eines staatlichen Konflikts, der uns direkt oder indirekt betrifft, nicht ausgeschlossen“ sei. Frankreich lehnt anders als die NATO einen nuklearen Erstschlag ab. Es verfolgt keine Verteidigungsstrategie mit erweiterter Abschreckung. Zuletzt hat Präsident Macron aber in seiner Rede vor der Ecole de Guerre in Paris Anfang 2020 einen strategischen Dialog mit der Bundesregierung aufzunehmen. Das Angebot, den Marinestützpunkt Ile Longue zu besichtigen und Manövern als Beobachter beizuwohnen, ist bislang von Berlin unbeantwortet geblieben.