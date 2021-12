Spannungen um Ukraine : Biden und Putin werden am Donnerstag telefonieren

Das letzte Ferngespräch von Joe Biden und Wladimir Putin per Videoschalte am 7. Dezember Bild: AP

Angesichts der Spannungen um die Ukraine werden der amerikanische Präsident Joe Biden und der russische Staatschef Wladimir Putin an diesem Donnerstag telefonieren. Dabei werde es um eine „Reihe von Themen“ einschließlich der für Januar geplanten diplomatischen Gespräche mit Russland gehen, erklärte das Weiße Haus am Mittwoch.

Die amerikanische Regierung führe derweil ihre Gespräche mit „europäischen Verbündeten und Partnern“ über den massiven russischen Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine fort, erklärte die Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrats der Vereinigten Staaten, Emily Horne. Dabei gehe es darum, eine „gemeinsame Herangehensweise in Antwort“ auf das russische Vorgehen festzulegen.

Letztes Videotelefonat am 7. Dezember

Der Westen sorgt sich seit einiger Zeit wegen des russischen Truppenaufmarsches an der Grenze zur Ukraine. Es gibt Befürchtungen, Moskau könnte das Nachbarland angreifen. Russland dementiert jegliche Angriffspläne, weist Kritik an den Truppenbewegungen zurück und wirft seinerseits Kiew und der NATO „Provokationen“ vor.

Biden und Putin hatten zuletzt am 7. Dezember ein Videotelefonat geführt. Vertreter der Vereinigten Staaten und Russlands wollen am 10. Januar in Genf zu Beratungen über den Ukraine-Konflikt zusammenkommen. Zwei Tage später sind Gespräche zwischen Russland und der Nato geplant, am 13. Januar sollen Beratungen zwischen Russland und der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) folgen.

Russland hat Entwürfe für zwei Abkommen mit den Vereinigten Staaten und der NATO vorgelegt, mit denen eine Osterweiterung des Militärbündnisses sowie die Errichtung von amerikanischen Militärstützpunkten in Staaten der ehemaligen sowjetischen Einflusssphäre untersagt werden sollen. Die weitreichenden Forderungen wurden von mehreren NATO--Mitgliedern zurückgewiesen.