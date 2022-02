Biden befürchtet russischen Einmarsch in der Ukraine in nächsten Tagen

Ukraine-Krise : Biden befürchtet russischen Einmarsch in der Ukraine in nächsten Tagen

Der amerikanische Präsident Joe Biden befürchtet trotz aller Beteuerungen aus Moskau einen russischen Einmarsch in die Ukraine in den nächsten Tagen. Biden sagte am Donnerstag in Washington, die Gefahr einer Invasion sei „sehr hoch“, und nach seiner Einschätzung könne es „in den nächsten paar Tagen“ dazu kommen. Alles deute darauf hin, dass Russland bereit dazu sei, die Ukraine anzugreifen. Es gebe auch Grund zur Annahme, dass Moskau in eine Operationen unter falscher Flagge verwickelt sei – so werden Machenschaften bezeichnet, um einen Vorwand für einen Angriff künstlich zu inszenieren.

Biden betonte zugleich, es gebe nach wie vor die Möglichkeit einer diplomatischen Lösung. Darum habe er den amerikanischen Außenminister Antony Blinken zu einer Sitzung des UN-Sicherheitsrates nach New York geschickt. Biden sagte auch, er habe zurzeit keine Pläne, abermals mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zu telefonieren.

Nach Berichten über eskalierende Kämpfe in der Ostukraine hatten die Vereinigten Staaten zuvor vor einer russischen Provokation gewarnt. „Wir sagen bereits seit einiger Zeit, dass die Russen solch ein Vorgehen nutzen könnten, um einen militärischen Konflikt zu rechtfertigen“, sagte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin zum Abschluss eines zweitägigen NATO-Treffens in Brüssel.

Die Berichte über zunehmenden Beschuss seien deshalb „beunruhigend“, betonte Austin. Die Ukraine und die pro-russischen Separatisten in der Ostukraine hatten sich zuvor gegenseitig vorgeworfen, die Kämpfe in dem Konfliktgebiet anzufachen.

Auf die von ihnen unterbreiteten Vorschläge zu Sicherheitsgarantien erhielten die USA unterdessen die Antwort Russlands, wie ein Vertreter des amerikanischen Außenministeriums mitteilte. Die Antwort sei dem Botschafter der Vereinigten Staaten in Russland, John Sullivan, in Moskau überbracht worden. Wie die russische Nachrichtenagentur RIA meldete, fordert die russische Regierung darin den vollständigen Abzug der US-Truppen aus Mittel- und Osteuropa.

Russland erwarte besondere Vorschläge der Vereinigten Staaten und der NATO dazu, dass die NATO nicht weiter gen Osten erweitert werde. Fragen der Rüstungskontrolle könnten nicht getrennt von anderen Punkten betrachtet werden. Eine Deeskalation erfordere, dass die Ukraine sich an das Minsker Abkommen halte und keine weiteren Waffen mehr geliefert bekomme.

Inmitten der Ukraine-Krise wies Russland den stellvertretenden Leiter der amerikanischen Botschaft in Moskau aus. Die Ausweisung des Diplomaten Bart Gorman sei „ohne Grund“ erfolgt und stelle einen „Schritt der Eskalation“ dar, teilte das Außenministerium in Washington mit. „Wir prüfen unsere Antwort.“

Borrell: Niemand hat Hinweise auf einen Abzug

Austin bekräftigte am Donnerstag in Brüssel, dass die USA bisher keine Anzeichen für einen russischen Truppenabzug sehen. Vielmehr stocke Russland die Zahl seiner bisher 150.000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine sogar noch auf. Zudem fliege Moskau zusätzliche militärische Ausrüstung ein und die Einsatzbereitschaft der russischen Kräfte im Schwarzen Meer sei erhöht worden, betonte der Pentagonchef. Auch London hatte Russland eine weitere Aufstockung seiner Truppen vorgeworfen.

An dem NATO-Treffen nahm auch der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell teil. Er betonte: „Niemand hat Hinweise auf einen Abzug der Truppen.“ Stattdessen gebe es Anzeichen für Bombardements in der Ostukraine sowie eine verstärkte russische Desinformationskampagne. Wenn die Zeit gekommen sei, werde die EU nicht zögern, „entschieden zu handeln“ und harte Sanktionen zu verhängen. Diese beträfen vor allem den Energiebereich, sagte Borrell. Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) sagte am Rande des Treffens, sie könne bisher keinen russischen Truppenabzug bestätigen.