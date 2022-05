Verteidigungsminister Wallace : „Putin wiederholt Fehler des vergangenen Jahrhunderts“

Der britische Verteidigungsminister Ben Wallace bei einem Besuch in Finnland am 4. Mai Bild: AP

In einer Rede, die vor der Militärparade in Moskau in Auszügen bekanntgemacht wurde, will der britische Verteidigungsminister Ben Wallace an diesem Montag Parallelen zwischen Russland unter Wladimir Putin und Nazi-Deutschland ziehen. „Mit ihrer Invasion in der Ukraine spiegeln Putin, sein innerer Zirkel und seine Generäle den Faschismus und die Tyrannei von vor 70 Jahren wider und wiederholen die Irrtümer der totalitären Regime des vergangenen Jahrhunderts”, heißt es im Manuskript zu der Rede, die Wallace im National Army Museum halten will. Wallace wirft Putin vor, „die Geschichte zu kapern“, und das Gedenken an die gefallenen sowjetischen Soldaten zu missbrauchen.

In scharfen, an Hohn grenzenden Worten will er die russische Armeeführung angreifen. „Lassen Sie uns die Absurdität russischer Generäle – glitzernd in ihren herausgeputzten Paradeuniformen und beschwert von ihren vielen Medaillen – beim Namen nennen”, heißt es. Sie seien „hochgradig mitschuldig am Kapern der stolzen Geschichte ihrer Vorfahren, die sich gegen eine ruchlose Invasion gewehrt, den Faschismus abgewehrt und sich für eine höhere Sache geopfert haben”.

„Alle Berufssoldaten sollten angewidert sein“

Auf die militärischen Niederlagen in der Ukraine sei mit „schmachvoller Selbsterhaltungsschau, einer Intensivierung des Versagens, Wut, Unehrlichkeit und falschen Schuldzuweisungen“ reagiert worden. „Alle Berufssoldaten sollten angewidert sein vom Verhalten der russischen Armee“. Sie habe sich „nicht nur an einer illegalen Invasion beteiligt, sondern ihre Führung hat ihr eigenes Fußvolk in einer Weise hängengelassen, dass sie vor ein Kriegsgericht gehört”.

Nach einem Gespräch mit den Staats- und Regierungschefs der G7 hatte Premierminister Boris Johnson am Wochenende gesagt, dass die Welt die Ukraine „mehr und schneller unterstützen” müsse. Die ukrainischen Streitkräfte müssten mit neuen Waffen in die Lage versetzt werden, „Gebiete in der Ukraine nicht nur zu halten, sondern zurückzuerobern“.