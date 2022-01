Evakuierungspläne : Baerbock geht auf Distanz zu Washington

Baerbock am Morgen in Brüssel Bild: Getty

Deutschland ist nach Angaben von Außenministerin Annalena Baerbock auf eine Evakuierung der Botschaft in Kiew vorbereitet, hält dies zum gegenwärtigen Zeitpunkt aber nicht für erforderlich. „Die Sicherheit von Mitarbeitenden hat oberste Priorität“, sagte Baerbock, als sie am Morgen zu Beratungen der EU-Außenminister in Brüssel eintraf. Man sei „auf jegliche Situation vorbereitet“ und stimme sich dazu eng mit den europäischen Partnern ab. Man dürfe jedoch nicht „zu einer weiteren Verunsicherung der Lage beitragen, sondern es geht darum, die ukrainische Regierung ganz klar weiter zu unterstützen und vor allem die Stabilität des Landes aufrechtzuerhalten.“

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel. Folgen Ich folge

Baerbock ging damit auf Distanz zu den Vereinigten Staaten. Das amerikanische Außenministerium hatte am Sonntag angeordnet, dass Familienangehörige von Botschaftsmitarbeitern die Ukraine wegen der Gefahr „signifikanter militärischer Handlungen“ verlassen. Nicht-unbedingt notwendigem Personal wurde dies freigestellt.

Borell: „Man darf nicht dramatisieren“

„Außenminister Blinken wird uns die Gründe für diese Entscheidung erläutern“, sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Montagmorgen. „Wir werden nicht dasselbe tun, weil wir keine spezifischen Gründe dafür kennen.“ Man dürfe nicht „dramatisieren“. Solange Blinken keine Gründe nenne, die eine Evakuierung rechtfertigten, werde auch die Europäische Union als Institution ihr Personal nicht abziehen. Außenminister Antony Blinken wird am Nachmittag per Videoschaltung an der Sitzung der Außenminister teilnehmen, die insbesondere über die Lage in der Ukraine und mögliche Sanktionen bei einem russischen Angriff beraten wollen.

Mehr zum Thema 1/

Auch andere EU-Außenminister reagierten zurückhaltend auf die amerikanische Entscheidung. „Wir haben natürlich Evakuierungspläne für unsere Botschaft in Kiew“, sagte der österreichische Außenminister Alexander Schallenberg. „Derzeit haben wir sie aber noch nicht in Gang gesetzt.“ Es sei sehr „wichtig, dass wir unsere Augen und Ohren genau jetzt in dieser Phase auch so stark präsent haben wie möglich“. Der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn sagte, man dürfe sich jetzt nicht „in die Logik eines Krieges“ begeben.